Receptors GPS i càmeres per preservar l'àliga cuabarrada al Parc de Sant Llorenç del Munt

Monitorar el flux de visitants

Projecte pioner a l'Estat

Presentació del projecte TechNature a Terrassa Foto: Marina Torras

Impacte NEWSLETTER QUINZENAL Una mirada positiva i realista per no perdre's en els temps difícils de l'emergència climàtica Subscriu-t'hi

és una espècie en perill d'extinció i un dels seus principals hàbitats és el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac . Es tracta d'una zona amb una gran afluència de visitants, fet que en pot comprometre la seva conservació. Per evitar-ho, fa uns mesos es va engegar un projecte pioner on la tecnologia juga un paper determinant amb l'ús deLa iniciativa, pionera a l'Estat i que es podria reproduir en altres espècies d'ocells arreu del món,és fruitde la col·laboració entre la, el mateix parc natural,(UICN)i l'empresa tecnològicaDesprés d'una primera fase d'estudi, s'han instal·latque segueixen els moviments d'una parella d'àligues cuabarrades, iamb micròfon incorporat que funcionen mitjançant, que aniran recarregant progressivament la bateria. Les càmeres reculleni s'han instal·lat enfocant elde l'àliga cuabarrada, per tal de documentar-ne el comportament, i al sender proper a la zona de cria de l'espècie, per tal deconsiderablement i hi ha unadels espais naturals, que ens porta a la necessitat de reordenar-los", explica, diputat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de BarcelonaAbans de la pandèmia, el 2019, el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac ja va rebreEn la mateixa línia,, vicepresidenta de Huawei Espanya i responsable del Centre de Cooperació de la Mediterrània de la UICN, respectivament, han concordat que cal avançar cap a "ecosistemes digitals" i posar la tecnologia al servei de la natura, per tal de minimitzar l'impacte humà.El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac ha estat l'aposta escollida per a desenvolupar aquest projecte pioner a l'Estat, ja que"Des del 1988 estem vigilant l'evolució de l'espècie. A partir dels anys noranta, les àrees de nidificació d'aquestes aus es van reduir a la meitat", assenyala, director de l'espai protegit. Per ara,amb informació que permet als experts no només observar el comportament prou dels nius, sinó també de les zones on s'alimenten. La fase de cria començarà en breu, cap a finals de febrer.En una segona fase del projecte, de cara a finals d'any i principis de 2024, s'instal·laranper tal d'ajudar a determinar l'èxit reproductiu. També es col·laborarà amb la(GILAB i Grup d'Investigació de Biologia Animal) per dissenyar unque puguin avisar els responsables de l'espai natural, així com els visitants, d'una possible intrusió a l'espai de cria d'aquestes àligues. Les dades obtingudes serviran per reordenar la gestió de l'espai públic, expliquen els responsables del parc natural.Tots els actors participants esperen que aquest projecte, que també s'aplicarà en altres espècies alasigui només l'inici d'unacol·laboració público-privada.