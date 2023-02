​El virtuós violinista Ara Malikian exhaureix les entrades a LaFACT Cultural

El violinistaha penjat el cartell. L'espectacle està previst per aquest diumenge, a les 19 hores, en el marc de la programació de primavera de l'equipament cultural. Aquesta serà ladel de Beirut a Terrassa, després dels anys 2012, 2014 i 2015.Aquest cop aterra a la ciutat amb la seva, The Ara Malikian World Tour. Una aventura que la defineix com “el resultat de veure créixer el meu fill i del meu creixement al seu costat”. I és que l'obra està inspirada en aquest concepte, amb sons i melodies fetes amb el seuLa presència del libanès ésde la programació de LaFACT per aquesta arrencada d’any, feia vuit anys de la darrera actuació de Malikian. Aleshores, va fer-ho amb la formació Pagagnini i el muntatge repassava els moments més importants de la música clàssica.La cita amb Malikian serà la darrera d'aquest febrer a LaFACT Cultural i elarribarà, a més de la música, també hi haurà-enguany celebra els 40 anys -, teatre i els tributs, que en aquest cas serà a Abba.