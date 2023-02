Rull evita posicionar-se sobre el seu retorn a la política

La revisió de la sentència del procés ha deixat, entre d'altres, l'exconseller de Territori i Sostenibilitatsense estar inhabilitat per desenvolupar càrrec públic. Rull, però, no ha volgutper tornar a l'aparador polític, i més tenint en compte que hi ha una convocatòria d'eleccions municipals el mes de maig.Així s'ha manifestat a la pregunta al programa Més 3/24 de Televisió de Catalunya. Rull ha considerat que seriafer-ho. Rull ha carregat contra aquesta nova inspecció del dictamen perquè té "la mateixa filosofia:" i ha afegit que l'alt tribunal diu "què han de fer i com la resta de poders públics". Encara que aquests "també s'han mogut en paràmetres similars", en referència a la infiltració de policies a moviments independentistes El terrassenc ha descrit la situació actual comparant-ho amb "la sensació quanel novembre de 2017 " i dies després "vam sortir alguns i uns altres es van quedar" . Rull ha advertit quei que atorgar aquest poder a la justícia,. Per això, ha dibuixat el camí que cal agafar: ", no hi ha més recorregut", ja que "l'Estat internament és impossible de reformar i políticament és una dèria".Ha insistit que "es jutja una batalla col·lectiva i no s'hi valen les solucions individuals" i ha continuat, ara hi ha aquestes quatre persones i "els que han de venir". L'exmembre del Govern ha recordat una frase que "inspira els pares fundadors dels Estats Units, que crec que l'hauríem de tenir al frontispici dels nostres àmbits:". I ha rematat, "quan ens afeblim veiem amb l'actitud que responen".