«Un Rato Más», el curtmetratge sobre carretera d'alumnes de l'ESCAC que busca finançament per viatjar de Catalunya a Màlaga

Un objectiu total de 11.800 euros

L'equip d'estudiants de l'ESCAC, fent proves sobre el curt Un Rato Más Foto: Cedida

Una experiència propera amb la dura realitat va fer que lai elambdós estudiants de l'ESCAC, aterressin de peus a terra: la notícia que un conegut seu havia d'afrontar que la seva mare patia unL'impacte els va fer adonar queel que els va servir per al rerefons del curtmetratge que estan treballant com a Treball de Fi de Grau:El curt vol ser unaque transcorri al llarg delsen el, lloc d'origen de la mare, passant per la Comunitat Valenciana i Castella la Manxa. Durant el viatge en autocaravana per conèixer la seva àvia materna, amb qui la seva mare té comptes pendents a resoldre, lAquest cop de realitat farà madurar l'Alba mentre afronta el dol, i alhora l'ajudarà a reconciliar-se amb la seva mare."Tenim entre 22 i 24 anys i ens pensem que tenim tota la vida al davant, però un cop de realitat et pot fer adonar quei que si no fas les coses que vols fer ara, potser després ja no tindràs temps", expressa la Ruth. "í", continua en Pablo. Ambdós volen que el curt simbolitzi també larepresentada per ells dos, i la realitat de les famílies amb arrels de diferents llocs d'Espanya. Així, la pel·lícula es rodaria en català i en castellà.Un Rato Más va ser un dels 27 curtmetratges seleccionats per laper obtenir una. Aquests diners cobreixen el material que necessiten, però no és prou per cobrir totes lesde l'equip, tenint en compte que han de fer el viatge entre comunitats autònomes. Per això, en Pablo i la Ruth han posat en marxa un micromecenatge a través de la plataforma Goteo, per tal de recollir petites donacions de particulars i aspirar també a trobar empreses que vulguin patrocinar la road movie.La plataforma funciona en dues fases, i cadascuna dura 40 dies. El 3 de febrer van començar la primera tanda, amb un. Per ara, ja porten més de 2.000 euros i 36 cofinançadors que han fet aportacions, però encara els queda un llarg camí a recórrer. Cada aportació ofereix una recompensa diferent, que va creixent segons el nombre de diners donat (va des de 5 fins a 4.000 euros). Valoren molt positivament la rebuda fins ara, i esperen que la tendència segueixi a l'alça.Si aconsegueixen el finançament que necessiten, la idea és que, i, en un futur, fer arribar el curt a tots els festivals que puguin. "Volem que aquest curt sigui una. Ens agradaria que alguna productora ens oferís portar la història a gran escala, que no es quedés només en un curt", explica la Ruth, que coincideix amb el Pablo en què l'argument donaria per convertir-se en una pel·lícula de més duració.Actualment, estan fent difusió del Goteo a través d 'Instagram , i també estan fent càstings per tal de donar amb els actors i actrius ideals per a la road movie.