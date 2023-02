Un grup de l'ESEIAAT generarà energia neta per al sector agrícola a Europa

Plaques fotovoltaiques sostenibles, IA i robots

Prova pilot a l’Agròpolis

Projecte de 16 socis europeus

Combinar l'activitat agrícola i la producció d'energia solar a partir de plaques fotovoltaiques és l’objectiu delimpulsat per un consorci deentre els quals s’inclou el. En el marc d’aquest projecte, investigadors i investigadores de la Universitat desenvoluparan eines tecnològiques per contribuir aDavant l'ambiciós objectiu d'assolir, els països europeusnecessiten eines i solucions viables per augmentar la producció d'energia neta, sense causar un impacte ambiental addicional. Per donar resposta a aquest repte s’ha posat en marxa el projecte europeu SYMBIOYST, una iniciativa centrada en l’activitat agrovoltaica, denominada agro-PV o agri-PV, que consisteix en unEn el marc d’aquest projecte, el Grup de Recerca i Innovació de la Construcció (GRIC), elCentre de Disseny d’Equips Industrials (CDEI), l’Intelligent Data Science and Artificial Intelligence Research Center (IDEAI) i el Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia de la UPC contribuiran al desenvolupament de solucions i estratègies tecnològiques per augmentar la competitivitat de les solucions agro-PV a Europa, tot minimitzant l'impacte sobre el paisatge i el medi ambient en general.El projecte suposarà un avenç en la recerca i la transferència multidisciplinària de coneixement en l’àmbit de la tecnificació del, en un moment en què el sector agrícola requereix la incorporació de tecnologies i de processos tecnològics per poder créixer. També s’afavorirà lai els productes d’alt valor afegit lligats al territori. Alhora, el projecte té com a objectiu fomentari atraure més inversions.La UPC aporta al projecte la seva expertesa a través dels diferents grups i centres de recerca, sota el paraigües del Centre Específic de Recerca Agrotech. D’una banda,, de la UPC a Terrassa, expert en implementar millores d'eficiència energètica des de múltiples perspectives, dissenyarà estructures de suport deutilitzant materials com la fusta. També analitzarà els diferents sistemes proposats en el marc del projecte i desenvoluparà models de negoci que permetin la seva implantació en diferents entorns, com ara camps de cultiu, hivernacles o hivernacles integrats en edificis.Per la seva banda, el Centre de Disseny d’Equips Industrials (CDEI) −expert en disseny demaquinària, prototipatge de noves solucions i aplicació de robòtica mòbil− desenvoluparà un, capaç de moure’s de forma omnidireccional en l’entorn agrícola i equipatamb sensors de diferents tipus, que permetrana un sistema de presa de decisions. Les dades obtingudes serviran per ajustar variables com l’angle de les plaques solars, de cara a optimitzar la generació d’energia. Aquesta solució representa un menor impacte ambiental, en basar-se en un únic sistema robòtic sensoritzat en lloc d’una xarxa de sensors estesa per tot el terreny.L’Intelligent Data Science and Artificial Intelligence Research Center (IDEAI-UPC) donarà suport alque permetin avaluar les diferents solucions. Per això, es modelitzarà el sistema des de totes les perspectives i les seves interaccions:(evolució del creixement de plantacions),(producció d’energia del panells fotovoltaics) i(sistema de plafons mòbils i construccions - hivernacles), per tal de reproduir l’evolució i, a partir d'un model base, poder fer recomanacions sobre el sistema global: quan i com moure els panells o com gestionar el sistema d'energia en funció de variables com el temps de maduració o de creixement de les plantacions.A més de desenvolupar solucions com ara mòduls fotovoltaics i estructures de muntatge, en el marc del projecte es faran pràctiques d'operació i manteniment per a les necessitats específiques de diversos cultius, en diferents entorns.Els productes i serveis desenvolupats es mostraran a partir d'i l'aplicació, amb assajos al camp, de les solucions innovadores estudiades en quatre escenaris agrícoles diferents per ubicació, clima, mida i tipus de cultius.Una d’aquestes proves pilot es farà aun espai de la UPC per a la recerca i lainnovació en tecnologies aplicades al sector agroalimentari, instal·lat a Viladecans. Es tracta d’un camp de cultiu hortícola real, on investigadors del Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia testejaran les solucions proposades.El consorci interdisciplinari de SYMBIOSYST està format per socis de tota la cadena de valor,amb dècades d'experiència en agricultura, agricultura de precisió, tecnologia, mòduls i sistemes fotovoltaics i aplicacions fotovoltaiques integrades com BIPV i agroPV. Està coordinat peri en formen part, a més de la UPC, centres de recerca i entitats de