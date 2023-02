Barri Futur organitza la primera jornada de Cultura Comunitària a Terrassa

Programa de les jornades

Comunalitat urbana de Terrassa, un projecte de foment de l'economia social, solidària i cooperativisme organitzaLes I Jornades de Cultura Comunitària de Terrassa pretenen ser un punt de trobada, un espai per propiciar debats amb la partcipació dels agents de la cultura comunitària de la ciutat i els vectors de l’ecosistema de l’Economia Social i Solidària per teixir sinergies. Unes jornades per aportar solucions a les necessitats del territori garantint una culturacomunitària que sigui lliure, antracista i transfeminista, per contribuir a una transformació social i econòmica per un dret real a la ciutat i per generar un sotabosc cultural més potent, accessible i just a Terrassa.Comptaran amb la partcipació de diverses experiències de l'Àrea Metropolitana i rodalies properes a la ciutat de Terrassa, en quatre taules temàtques: Equipaments comunitaris, Esdeveniments culturals de l'ESS, Treballadores culturals i Xarxes d'espais i cultura comunitària.Unes jornades per millorar els canals de comunicació entre aquelles experiències de culturacomunitària i abordar reptes comuns. Promoure el debat sobre intervenció publico comunitària. Fomentar l’ús i l’accés a la cultura lliure i enfortr els processos i pràctques de resistència a l’ordre colonial i al sistema de fronteres. Des de Barri Futur volen generar una cultura comunitària amb perspectva feminista transinclusiva que visibilitzi la importància del treball reproductu i de cures com a element essencial de la producció cultural comunitària.Les jornades tindran lloc a, al(c/Montserrat, 136) on es realitzaran les quatre taules debats, al(c/Sant Gaietà, 125) on dissabte es podrà gaudir del dinar i, finalment, el networking i cloenda tindrà lloc a(c/ de Mare de Déu dels Àngels, 76).El programa detallat de la jornada està aqu í, i la inscripció és gratuïta a través del formulari online. 18h. TAULA 1. Equipaments comunitaris• Nau Bostik• Ateneu Popular de 9 Barris10h. TAULA 2. Esdeveniments culturals de l’ESS• Festival Esperanzah• Fira d’Economia Social i Solidària Migrant Antiracista11.30h TAULA 3. Treballadores culturals• Cooperativa La Murga• Perifereia Cimarronas14.30h – 15.30h Dinar al Casal La Tafanera (c/Sant Gaietà, 125)16.30h. TAULA 4. Xarxa d’espais i cultura comunitària• Lleialtat Santsenca i XeC• Comunalitat Urbana de Manresa• Impuls Cooperatiu de Sants18:30h Networking i cloenda a Casa de la Música amb playlist de Judit K.