Què fer aquest cap de setmana a Terrassa: 11 i 12 de febrer

Mostres d'art i audiovisuals

Si vols gaudir de la música...els millors concerts

Actes de suport

La nostra ciutat és plena d'ofertes culturals, esportives, familiars i de tota mena per entretenir petits i grans. Sempre hi ha coses a fer a Terrassa -algunes més originals que d'altres- però, si no saps què fer aquest cap de setmana, t'oferim unes quantes idees que segur que t'animaran. Els límits els poses tu!Et presentem dues mostres de cultura que només podràs viure aquest cap de setmana a la nostra ciutat. Primerament, l'convida a tota la ciutadania a gaudir de l. Lade l'exposició col·lectiva d'art serà aquest, on es farà la presentació.està coorganitzat entre l'associació veïnal i l'Ateneu Terrassenc i busca l'acostament de la cultura i el talent local de Terrassa a diversos punts del territori. La intenció és que aquest tipus d'exposicions es puguin dur a terme també en els altres barris.A més, aquest dissabte també podràs gaudir d'un pla cultural diferent amb la presentació del, a lesen la cloenda del Sex Education Film Festival. El vídeo ha estat dissenyat per lL'alumnat ha dissenyatamb la intenció d'apropar la mirada i sensibilitzar sobre temes clau de la sexualitat, donar a conèixer projectes d'educació sexual i animar per tal que altres municipis facin accions similars.mai falla quan es tracta de la millor música -especialment si es tracta de jazz, tot i que ofereixen concerts de tota mena-. Aquest, prepara't perquè arriba a les. El saxofonista Artem Zhulyev ens oferirà, acompanyat pel seu quintet, un viatge per la música del també saxofonista, Gery Mulligan. Zhulyev ens guiarà a través de les melodies del disc "Dragonfly" de la mà de Guillermo Calliero, Xavier Algans, Paco Weht i Carlos Falanga.Latampoc decepciona i aquestporta unamb un concert tribut a lesLa bandaformada el 2016, interpretarà l'àlbum sencer, que enguany compleix 50 anys. Abans, però, comptes amb unde la mà deL'humorista català sorprendrà el públic amb el seu humor punyent i sorprenent.Dissabte també comptes amb una benefici de l', que es durà a terme a l'. Compta amb la col·laboració dels artistes Laia Camps, Joan Martínez Colás, Monika Lao, Cor Som Riures, Coral Grans Veus, Mandignco Africa sota la conducció d'Amanda Alonso.Aquest, un cop acabin els cants per la llibertat, es fa un acte de suport al periodista ara empresonat, per reivindicar el seu alliberament i en defensa de la llibertat d'expressió a escala mundial, i Terrassa també hi participa a. Des del Consell de la República a Terrassa, promouen aquesta concentració amb el suport de diverses entitats terrassenques, com ANC, Òmnium Cultural i Plataforma per la Llengua.