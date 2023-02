Candidats a les eleccions municipals 2023 a Terrassa: llista completa

Jordi Ballart (TxT)

Eva Candela (PSC)

Ona Martínez (ERC)

Meritxell Lluís (Junts)

Isabel Martínez (Ciutadans)

Agnès Petit (Terrassa En Comú Podem)

Marta Giménez (PP)

Jaume Bofill (CUP)

David Martínez (PACMA)

Els resultats de les eleccions de 2019

TxT (Jordi Ballart) : 10 regidors

: 10 regidors PSC (Alfredo Vega): 7 regidors

7 regidors ERC (Isaac Albert) : 5 regidors

: 5 regidors Cs (Javier González) : 3 regidors

: 3 regidors Junts per Terrassa (Lluís Puig): 2 regidors)

El 2023 té unamarcada al calendari: la celebració de les. A Terrassa,es posa a examen. TxT va anunciar al juliol que Ballart tornaria a presentar-se al capdavant del partit municipalista, i així ho fa, com en l'acte d'introducció de la candidatura la passada setmana a LAFACT Cultural , després d'un mandat marcat per l'esclat de la pandèmia de la Covid-19 i la guerra d'Ucraïna, fets globals amb afectació local.De la seva mà, Tot per Terrassa va guanyar les eleccions el 2019 , trencant així l'hegemonia deEllluita per recuperar el govern i ho demostrarà en aquestes eleccions, amb la candidata Eva Candela , aspirant a convertir-se en la primera alcaldessa de la ciutat. Una posició que també buscaamb Ona Martínez , que actualment comparteix equip de govern amb Ballart , i que en ocasions han mencionat que s'entenen bé a l'hora de governar. No es queden de mans plegadesni, que des de l'oposició volen aconseguir més vots dels terrassencs i reivindiquen les alcaldables femenines. Aspiren a tornar al plenari dues marques com el, amb Marta Giménez recentment confirmada, i els, amb Agnès Petit. La, ambconfirmat, també busca el seu lloc, de la mateixa manera que PACMA. Moltes cares conegudes tornen a l'aparador polític.El govern de laes va fer realitat quan el terrassenc Jordi Ballart, que havia estat alcalde de la ciutat anteriorment al capdavant del PSC, va guanyar les eleccions el 2019 al capdavant delamb uns resultats històrics. Després de l' estripada de carnet socialista arran de l'aplicació de l'a Catalunya i reconèixer que ja no es sentia part del PSC, ara ja fa cinc anys, Ballart va crear Tot per Terrassa i va aconseguir treure l'hegemonia al PSC de quatre dècades de govern socialista a la ciutat.Ara, es presenta a la reelecció segur de guanyar de nou, després d'un. "Si algú creia que Tot per Terrassa era una flor de primavera, un amor passatger, s'equivoca", va declarar a l'acte de presentació de la candidatura la passada setmana a LAFACT Cultural, recinte que va omplir, com en la presentació al mateix lloc fa quatre anys.En l'actualitat lidera el principal grup de l'oposició, i està disposada a fer que el PSC recuperi l'alcaldia a la ciutat. És també la portaveu del grup municipal a Terrassa, va substituirun relleu que té per objectiu articular en la figura de la també diputada al Parlament "elde Tot per Terrassa i ERC. Candela va formar part de la llista electoral del PSC, com a independent, l'any 2015 amb Jordi Ballart al capdavant i no va ser fins després de les eleccions que va prendre la decisió de fer una militància activa en el partit. Així, al maig va ser escollida alcaldable del partit.L'actual líder d'ERC a Terrassa ha governat juntament amb Ballart durant aquests quatre anys com ad'Infància i Adolescència, Joventut, Adultesa i famílies, Qualitat Democràtica, Transparència i Qualitat, Tecnologia, Plans i Projectes, Ciutadania i Convivència, Memòria Històrica i Drets Humans. Des de la renúncia d'Isaac Albert com a primer tinent d'alcalde i regidor de Serveis Generals i Govern Obert Serveis Econòmics, Organització i Recursos Humans, Gestió Tributària i Recaptació, Serveis Jurídics, Contractació, Patrimoni i Manteniment i Atenció Ciutadana,i és, doncs, regidora de les àrees que ocupava anteriorment el polític d'ERC-MES i tambéMartínez,, ha delegat les seves antigues competències a Montserrat Font. Ha reiterat en més d'una ocasió el, i aspira a ser la primera alcaldessa de la ciutat fent "La Terrassa del canvi" i mirant sempre cap al futur.La candidata va ser escollida com a alcaldable del partit al juny, sent ja portaveu dei fent de regidora a l'Ajuntament des del 2015. El partit va tenir un mandat complicat, amb, i el, a més de l'empresonament del militant terrassenc Josep Rull. De cara a aquestes eleccions, el grup municipal ha escollit uncom a cap de cartell: Meritxell Lluís anirà al capdavant, ies presentarà com a segona, conformant una candidatura conjunta. Lluís té clar que "una de les bases a les quals apel·laran per tal de sacsejar el vot a Terrassa és laL'alcaldable substitueixcom a cap de llista i també com a portaveu del partit, després de seren matèria de seguretat, drets socials, transparència i qualitat democràtica a la ciutat. Les principals preocupacions de la formació taronja a Terrassa són la, per això, el partit insisteix que cal un canvi a la ciutat i aposta per a unes eleccions amb un vot més moderat. Isabel Martínez declara que Ciutadans vol ser "", lluny de les polítiques econòmiques d'ERC.Responsable d'organització de Catalunya en Comú i membre de l'executiva nacional, Agnès Petit és la cara visible deper a les pròximes eleccions. Després de mesos de treball conjunt, l’espai dels comuns ha aconseguit presentar-se a les eleccions en una. El partit es va quedaren presentar-se en dues candidatures separades després d’un mandat liderant l’oposició amb 6 regidors. Agnès Petit era la número 2 de la Terrassa en Comú encapçalada per Xavier Matilla.Petit és crítica amb lai lesen contra dels pisos protegits, a més de criticar la postura del govern actual deAixí, s'esfuma la possibilitat de formar una candidatura conjunta amb Tot per Terrassa.La candidatura presentada més recent és la del partit popular, ambal capdavant. En els comicis del 2019 el cap de llista va ser, que va deixar la direcció local del partit després de no obtenir representació en el ple. Marta Giménez va prendre les regnes de la formació poc després. Es presenta, diu, “amb” iper a la governabilitat de la ciutat, que necessita “un canvi urgent després de dècades de govern de l’esquerra”. La candidata del Partit Popular vol tornar a ser una força decisiva a l'Ajuntament de Terrassa.La formació anticapitalista va presentar al desembre la llista electoral per a les municipals, ambal capdavant, conegut com a. És un autònom del sector de la construcció amb una extensa i compromesa trajectòria en l'àmbit dels moviments socials. Milita a la CUP Terrassa des de 2019, sent el 2017 activista del CDR Terrassa i un dels, després de participar activament en l'Assemblea d'Okupes de Terrassa. El 1993 va ser cofundador de la. La formació ha estat activa fora de l'Ajuntament i des de 2021 ha promogut diverses campanyes contra cases d'apostes, l'especulació immobiliària, en favor de la gratuïtat de l'aparcament de l'Hospital de Terrassa i en defensa de la sanitat pública.El, que recentment ha canviat el seu nom de Partit Animalista Contra el Maltractament Animal a Partit Animalista Amb el Medi Ambient, tot i mantenint l’acrònim PACMA, ha presentat al seu cap de llista per Terrassa per als comicis municipals de maig de 2023: David Martínez , enginyer tècnic de gestió nascut a Barcelona i que viu a Ca n'Aurell des de fa més de 25 anys.Martínez ha format, durant anys, part del voluntariat de diverses protectores i associacions, arribant a ser president de l’associació Veu Animal.Assegura que “no poden dependre del fet que el tècnic de torn tingui o no simpatia cap als seus drets, i a nivell polític, només PACMA pot garantir la seva integritat”.Aquests van ser els resultats de les eleccions municipals del 2019 a Terrassa , amb una participació del 61,34% -amb un 0,43% de vots en blanc- de l'electorat que va escollir els 27 representants a la sala de plens: