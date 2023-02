Arriba el primer cicle de cinema ‘L’Hora Blava al Cinema Catalunya’ de 2023

L’Ajuntament de Terrassa impulsa aquest any el. Amb el nom des’ha programat la projecció deen dates assenyalades per les famílies i els infants, com poden ser Carnestoltes, Sant Jordi, l’inici i el final de les vacances d’estiu o la Castanyada.El programa consolida la iniciativa que es va posar en marxa al gener del 2022 per promoure el cinema, respectant la diversitat i donant les màximes comoditats per a totes les persones assistents. L’any passat es van dur a terme quatre sessions a les quals van assistir, en total.Entre d’altres particularitats, en aquestes sessions és important respectar les necessitats que poden tenir lespels efectes de l’estimulació sensorial que pot provocar l’emoció de veure una pel·lícula en pantalla. Per això, en aquestes sessions es crea un entorn confortable per a elles, que respecta diferents maneres d’expressar-se.Segons explica la, aquesta iniciativa és molt necessària a la ciutat, perquè «i per als seus acompanyants. Les sales a les fosques o l'elevat volum de les pel·lícules poden generar un gran estrès a les persones amb hipersensibilitat sensorial. La falta de comprensió de la resta d'espectadors davant aquestes necessitats, poden generar malentesos i situacions desagradables i discriminatòries cap als espectadors amb autisme o amb discapacitat intel·lectual i els seus acompanyants».El cicle ‘L‘Hora blava al Cinema Catalunya’ neix per a eliminar aquestes barreres cognitives i d'actitud i per a facilitar-ne l'accés de totes les persones a través de la cultura. Així doncs, segons la, incloent-hi les famílies amb nens i nenes amb autisme o altres discapacitats intel·lectuals que fins ara es veien excloses per la falta d'adaptacions. És una iniciativa que està oberta a tothom, i a la qual poden assistir persones i famílies amb i sense discapacitat».Les sessions de ‘L’Hora Blava’ tenen les següents adaptacions: La sala manté la llum d’ambient durant tota la projecció. El volum de la pel·lícula és més baix. La sessió no inclou anuncis. Hi ha un espai amb activitats situat a fora de la sala. Aquest espai ofereix activitats tranquil·les relacionades amb la pel·lícula i permet que els infants que ho necessitin puguin sortir una estona de la sala, calmar-se i després tornar-hi a entrar. Si algú té la necessitat d’emetre algun so durant la projecció, hi ha tolerància i ningú s’enfada. D’altra banda, les sessions es fan a la sala 1, que és accessible també a persones en cadira de rodes a través d’una plataforma salvaescales. Les famílies que ho desitgin també poden fer servir una guia amb pictogrames per anticipar la sessió, que poden descarregar gratuïtament al web www.cinemacatalunya.cat La guia permet als infants amb autisme anticipar les situacions i reduir l’angoixa davant situacions noves.La primera sessió del, que es faranen català i a unserà elamb la projecció de la pel·lículaLa programació es podrà trobar en format imprès o a la web www.cinemacatalunya.cat/horablava.