Les empreses del territori ja poden presentar la seva candidatura als Premis Cambra 2023

Tret de sortida a una nova edició dels Premis Cambra, un dels esdeveniments empresarials emblemàtics del territori. Any rere any, lareconeix públicament les empreses que han desenvolupat un projecte rellevant o han assolit diferents reptes d’interès.Les categories obertes al públic en aquesta edició són les següents:. Poden optar al guardó les empreses amb seu social o activitat en un dels municipis que conformen la demarcació de la Cambra de Comerç de Terrassa: Castellbisbal, Gallifa, Matadepera, Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.L’acte de lliurament dels Premis Cambra, que en les properes setmanes es faran públics més detalls, tindrà lloc eli, com és tradicional, també es lliurarà el, el qual no està sotmès a concurs.La presentació de candidatures es realitza mitjançant un formulari que troben en el web dels Premis Cambra, en el següent enllaç: http://www.premiscambra.com/bases-i-formularis-candidatura/, en el que també poden descarregar les bases de participació.