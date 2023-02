La segona edició del festival Límbic se celebrarà a Sitges el 5 i 6 de maig

acollirà la segona edició del festival itinerant Límbic , organitzat per. La cita se celebrarà els diesa diversos indrets del municipi, seguint el model de l“Volem descentralitzar la cultura en català i apropar-la a tots els racons del país i, alhora, treballar colze a colze amb el teixit cultural local”, ressalta el, amb el propòsit de convertir Límbic en un festival referent de la creació artística contemporània. Des de Sitges, el regidor de Cultura, Xavier Salmerón, situa l’esdeveniment com una ocasió per recuperar l’esperit de l, amb un ampli programa d’activitats gratuïtes.“La cultura és un dret universal i, a través del Límbic, la difonem perquè tothom hi pugui tenir accés”, reivindica Antich, tot recalcant que el festival es basa en la premissa de descentralitzar la cultura en català, democratitzar-la i fer-la visible.Durant la primera edició a Terrassa, el festival va reunir 22.000 assistents.