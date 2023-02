GRÀFIC | Terrassa enceta 2023 al llindar dels 13.000 aturats

L'any 2023 ha arrencat amb unade. Torna a situar-sede la, amb, un-sense contemplar-se la figura de l'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO)-.Una, i novament a prop d'aquest límit. L'última vegada que la ciutat va comptabilitzar aquestes dades era l'abril de 2022 i des d'aleshores no ha tornat aquests números. Sigui com sigui, ésen unSegons les dades de l'Observatori del Treball de la Generalitat, aquest ha estat l'del gener al conjunt del; tan sols per darrere de Montcada i Reixac (+49). Per contra, les altres dos grans ciutats de la comarca han liderat un petit incrementPel que fa a, l'atur també s'ha disparat en 408 persones (10,11%) respecte al mes de gener arribant als 46.126 desocupats vallesans. Finalment, pel que fa a, la xifra també ha augmentat en 5.300 persones fins a arribar a 351.644 catalans (9,32%) apuntats a les llistes de l'atur.