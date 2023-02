Una placa recorda el pas de García Lorca per Terrassa

El poeta i dramaturg, assassinat pel franquisme, ja té udel seu pes per. S’ha instal·lat aquest cap de setmana al, que va visitar el 1935, per la representació de l’obra Yerma, que protagonitzava, amiga de Lorca, i dirigida per Cipriano Rivas.Aleshores, l'equipament es trobava al carrer de la Rasa. El poetaa la localitat, l'1 d’octubre a l’església de Sant Pere i la fàbrica tèxtil Cal Ballbé. Dues setmanes després, el dia 17, va tornar per ser espectador en la representació de Yerma. Mesos després del seu pas elLai ha coincidit amb la representació de Yerma al, dins la temporada. Es tracta d’un dels títols més aplaudits de Federico García Lorca. Forma part d'una proposta impulsada per la Taula Sectorial d'Arts Escèniques amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa.