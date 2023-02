Isabel Martínez serà la nova portaveu del grup municipal de Ciutadans a Terrassa

Ela l’Ajuntament de Terrassa ha designat a la regidoracom a nova portaveu del grup, funció que ha començat a exercir des de l’1 de febrer.Martínez, afiliada a CS des del 2017, va formar part de la llista electoral de Ciutadans a Terrassa a les Municipals de 2019 i va aconseguir entrar com a regidora junt amb els seus companys. Des de llavors a assumit els temes de seguretat, drets socials, salut, igualtat, LGTBI+, transparència i qualitat democràtica dins del grup municipal. També és consellera i portaveu de CS al Consell Comarcal del Vallès Occidental i membre de la Comissió 8 de Març a Terrassa.Al 2019 va concórrer a les eleccions espanyoles com a número 9 per CS, i al 2021 va ocupar el número 10 de la candidatura de Ciutadans per Barcelona a les eleccions catalanes. Actualment, Martínez forma part del nou Consell General del partit a nivell nacional, és membre del Comitè Autonòmic de CS a Catalunya i és la candidata a l’alcaldia de Terrassa a lesL’alcaldable del partit a Terrassa és llicenciada en Dret i Administració i Direcció d’Empreses, amb un postgrau en Pràctica Jurídica pel Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB). Ha desenvolupat la seva activitat professional en l’àmbit de l’advocacia en l’àrea civil i mercantil i en el sector de l’auditoria de comptes. Actualment és assessora jurídica del grup de CS al Parlament de Catalunya, compaginant la seva professió amb la regidoria de Terrassa.mantenint les seves responsabilitats en les àrees de Serveis Generals i Territori, i donant tot el suport a la Portaveu en la seva nova tasca i com a candidata de Ciutadans a les Municipals.