S'inaugura el nou espai d'activitats de la planta de convalescència de l'Hospital de Terrassa

Inauguració de la sala de la planta de Convalescència

Aquest dimecres ha tingut lloc l’acte d’inauguració del nque ha estat remodelada amb la col·laboració dea i lai amb la donació de mobiliari per part d’La iniciativa, emmarcada dins el, pretén millorar la qualitat de vida dels pacients durant la seva estada, adaptant els espais comuns per tal de donar-los una major utilitat, facilitant la realització d’activitats grupals i com a espai d’ús de les famílies. El perfil de pacient d’aquesta planta sol ser unamb familiars i acompanyants de certa edat que els fan companyia durant l’ingrés, així com voluntaris de diferents entitats.Elcompta, des de fa uns anys, amb un e, acció que es veia molt limitada fins ara per la situació d’aquest espai. Gràcies a les aliances amb empreses i entitats promogudes per l’la remodelació de l’espai és ja una realitat.L’objectiu de la remodelació ha estatque permeti la socialització dels pacients entre ells i les seves famílies, així com la continuïtat de les activitats assistencials i exercicis proposats perUn altre objectiu també ha estati incorporar elements que afavoreixin l’estimulació cognitiva i/o sensorial, tant a nivell individual com grupal.L’acte s’ha iniciat amb la descoberta de la placa del nou espai d’activitats de la planta 8a de Convalescència per part d’; Jordi Ballart, alcalde de Terrassa; David Ferràndiz, director de la Regió Sanitària del Vallès Occidental Oest del CatSalut; Manuel Garrido, director general de Kern Pharma, Esther Lao, patrona executiva de la Fundación Manuel Lao i Glòria Bosch representant d’OK Sofàs.Els assistents han visitat l’espai i han pogut canviar impressions amb els pacients i les seves famílies i conèixer les activitats que s’hi porten a terme.L’acte ha seguit a la Sala Joan Costa Roma, amb els parlaments deque ha destacat que “estar a prop del pacient no significa només afavorir el seu accés a medicaments per tractar les patologies sinó cuidar del seu benestar de manera integral”.ha recordat el grau d’implicació de la fundació envers la ciutadania a través de la participació en diferents projectes del CST com són l’adaptació dels espais de la planta de pediatria, el fer possible que els infants gaudeixin de Pallapupas Pallassos d’Hospital i la donació que va permetre incorporar respiradors durant la pandèmia de la COVID-19.Per la seva bandaha presentat l’Àrea de Mecenatge del Consorci destacant la importància de fer uns entorns més amables i acollidors pels pacients i els beneficis sobre la seva salut.L’acte ha clos amb la taula rodona La importància d’humanitzar espais en l’entorn sanitari, a càrrec de Mireia Llonch, directora de l’Àmbit de Geriatria i Dependències i d’Eli Venzal i Carlos Carrillo, representants del Voluntariat del CST.