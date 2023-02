Cecot celebra l'acord de pressupostos, però exigirà el compliment dels compromisos i l'execució dels acords

La primera reunió d’enguany de la Junta Directiva de la patronal catalana Cecot ha coincidit amb la noticia sobre la signatura de l ’acord polític entre ERC i PSC per l’aprovació dels Pressupostos 2023 de la Generalitat de Catalunya. “Valorem positivament que els polítics hagin fet de polítics i hagin arribat a una entesa per poder aprovar pressupostos per 2023., ha expressat Xavier Panés, president de la Cecot, a l’inici de la reunió de Junta, “ii econòmic a poder establir plans estratègics i també en els processos de presa de decisions”.“Ara bé, de la mateixa manera que celebrem una entesa que facilitarà l’aprovació de pressupostos, també diem quecom, per exemple, les relacionades amb infraestructures o amb les mesures de suport a la reindustrialització del Pacte Nacional per a la Indústria ”, ha afegit el president de la Cecot, “donada l’experiència en relació a compromisos i execucions finals, a ningú li pot agafar per sorpresa que les empreses rebem amb certa prudència algunes informacions i propostes”.El passat mes d’octubre, arran dels canvis sobrevinguts al Govern de la Generalitat,perquè Catalunya comptés amb pressupostos aprovats a gener de 2023 i poder fer front a un: “i em remeto a la inflació en la que estem, que és d’una importància econòmica decisiva, amb efecte directe d’alentiment de l’activitat econòmica, contenció d’inversions empresarials i de la despesa de les famílies”, ha recordat Panés.És per això que, més enllà dels acords entre els partits polítics per als pressupostos 2023, des de la Cecot es considera que la participació activa dels agents socials i la dels representants empresarials en els debats pressupostaris enriqueixen el propi debat amb aportacions i propostes que incideixen en l’eficiència dels pressupostos i una redistribució més justa.En aquest sentit,per evitar la pèrdua de competitivitat de les empreses i és per això que recolza la proposta anunciada persobre la realització d’esmenes als pressupostos 2023 per tal d’abaixar la pressió fiscal dels catalans i catalanes.