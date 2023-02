Què fer aquest cap de setmana a Terrassa: 4 i 5 de febrer

Teatre i dansa

La nostra ciutat és plena d'ofertes culturals, esportives, familiars i de tota mena per entretenir petits i grans. Sempre hi ha coses a fer a Terrassa -algunes més originals que d'altres- però, si no saps què fer aquest cap de setmana, t'oferim unes quantes idees que segur que t'animaran. Els límits els poses tu!És un molt bon cap de setmana per gaudir del teatre, ja que Terrassa ofereix moltes ofertes diferents per a tots els públics i gustos. Elt'ofereix dissabte l'obra, deamb producció del Teatre Lliure. L'obra, que protagonitza l'actriu María Hervás, es podrà veurei és un poema tràgic sobre una dona que no aconsegueix ser mare. El mateix dissabte, a les set de la tarda, es farà laque commemora el seu pas per la ciutat.Diumenge, el mateixt'ofereix a lesl'obraguanyadora delAmb Jaume Clapés, Agnès Hernàndez, Joan Romeu, Olga Torrents i Dolors Castells i a càrrec de l’Esbart Teatral de Castellar del Vallès, El Retorn és una obra que descriu el xoc emocional que es produeix entre antics amics de joventut, pertanyents a diferents ètnies de Bòsnia- Herzegovina, quan es retroben després de la guerra, al cap dels anys, en situacions personals molt diferents. LaFACT Cultural sempre és un encert, especialment quan es tracta de dansa. Aquest cap de setmana, podràs gaudir tant dissabte com diumenge de l'obra mestra del ballet clàssicEl Ballet Clàssic Internacional, amb seu a la República Txeca, interpreta aquest relat màgic amb música de Txaikovski i coreografia de Petipà. La bella dorment es podrà veure en dues funcions elI, si encara vols més dansa, l'et presenta, dins del cicle Terrassa Clàssic Kids. No saps de què va? En Pere era un jove entremaliat que vivia amb el seu avi en una cabana al mig del bosc. Des de sempre havia conviscut amb els animals que hi habitaven convertint-se en el seu millor amic i defensor.mai falla quan es tracta de la millor música -especialment si es tracta de jazz, tot i que ofereixen concerts de tota mena-. Aquest, prepara't perquè arriba a les, un concert de presentació del projecte més personal de Miquel Galceran, anomenat «Quadern de viatge», en el qual l'acompanyen Dani Comas (guitarra) i Ramon Prats (bateria).és el torn dea les. Boxets és un grup de rock cantat en català format l’any 1995 a Terrassa, però que actualment té també un peu a La Pobla de Segur i a Sant Boi de Llobregat. Amb 5 discs editats (Quimera, 2003; Follia, 2008; Æntropia, 2012; A prop, 2016; Gris, 2022) Boxets té una llarga trajectòria en el panorama musical del nostre país. La seva música es pot catalogar genèricament dins el rock, tot i que combinen temes que van des del pop-rock fins al rock més enèrgic.També és un cap de setmana decisiu per l'esport a la ciutat, i especialment si t'agrada la natació. Les instal·lacions deltornaran a acollir des d’aquest divendres i fins diumenge el millor de la natació catalana amb la disputa de l’, la primera prova de la temporada en piscina de 50 metres. Serà la. Aquesta cita, a més, acull el, puntuable pel Circuit Català. La prova també ha estat inclosa enguany en el circuit de la Federació Espanyola, el Grand Prix de natació.El campionat, que es desenvoluparà encomptarà amb la participació de(283 nedadores i 244 nedadors) de 68 clubs catalans. El CN Terrassa disposarà d’un equip format per 19 nedadores i 24 nedadors.