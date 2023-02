La catedral de Terrassa aconseguirà el 100% de l'energia amb plaques solars

Espai on col·locaran les 18 plaques fotovoltaiques, a la capella del Santíssim Foto: Nebridi Aróztegui

El projecte solar començarà a instal·lar-se cap a l'abril-maig, quan la Generalitat doni el vistiplau sobre la col·locació de plaques fotovoltaiques en edificis protegits Foto: Nebridi Aróztegui

Imatge de com quedarien les plaques solars, un cop col·locades Foto: Bisbat de Terrassa

Aportacions econòmiques amb Bizum

Més plaques en edificis religiosos de Terrassa

La Fundació Busquets compta amb 40 plaques solars des del juny, amb intenció d'instal·lar-ne 40 més Foto: Nebridi Aróztegui

Les primeres esglésies solars de Catalunya

Laserà una de les esglésies pioneres de Catalunya en ser autosuficient energèticament. Per fer-ho possible instal·larà plaques fotovoltaiques a la teulada que li permetran cobrir el 100% de l'electricitat que consumeix gràcies al sol.Concretament, seran 18 plaques d'una potència de 500 watts cadascuna. Una instal·lació de 9 KW que generarà al cap de l'any 13.900 KWh, suficient per cobrir el consum anual d'electricitat. La instal·lació tindrà bateries per aprofitar l'excedent i utilitzar-lo durant les misses de vespre.El bisbat de Terrassa va apostar per la transició energètica en veure comEl 2019, el cost era de 8.728,92 euros, mentre que el 2021, la xifra va créixer fins a 11.747,30 euros.Els equips s’instal·laran a una, en uni no malmetrà, així, l'estètica de l'edifici. Es tracta d’un habitacle construït sobre la capella del Santíssim, obra de Lluís Muncunill, per aïllar-la de l’exterior i evitar filtracions d’aigua i humitats.Abans de realitzar la instal·lació, però, cal dur a terme passos previs., formant part de l'inventari de Patrimoni Cultural de Terrassa. Aquest factor implicava que l'espai religiós no podia modificar-se, i, per tant, no permetia la instal·lació del projecte d'energia renovable. Ara bé, la setmana passada, una decisió ho va canviar tot. El ple ordinari de gener va permetre que es modifiqués el pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) i s'afegís el permís d'instal·lar plaques fotovoltaiques en edificis considerats protegits, com, per exemple, els religiosos.Ara,El bisbat de Terrassa espera que a lja podran començar a col·locar les plaques. "Estic segur que, ja que diverses delegacions de Catalunya m'han manifestat la intenció d'instal·lar plaques a les seves catedrals", explicaEl cost del projecte solar és de. El bisbat de Terrassa aportarà el 50% del cost, i l'altre 50% esperen obtenir-lo de donacions. Leses poden fer a través del número de compte bancari que consta en els fulls que es reparteixen a l'església, i també acceptaLa catedral de Terrassa va ser una de les primeres esglésies a posar en marxa aquest sistema, mitjançant un acord amb el Banc Sabadell, pensant en els creients més joves. "", destaca Font.La inspiració del projecte ve de l'èxit d'una instal·lació de les mateixes característiques a lade Terrassa. La factura de la llum a l'edifici va enfilar dels 22.000 euros dels primers deu mesos de 2021, als 41.000 euros en el mateix període de 2022.Al juny es van col·locarque necessita l'edifici. Pròximament, planegen col·locar-ne 40 més a la part del darrere, per tal d'arribar al 100%.En pròxims projectes, el bisbat també vol col·locar plaques fotovoltaiques a la, al número 49 del carrer de Vinyals, i l, que té seu a Valldoreix.Terrassa tindrà la primera catedral solar de Catalunya i de l'Estat, però ja hi ha altres parròquies que van ser pioneres. El primer temple documentat va ser la parròquia de Sant Cebrià de Barcelona que el gener de 2019 va estrenar plaques fotovoltaiques. En el cas de la diòcesi de Terrassa, la primera va ser laen seguir els mateixos passos.A la resta de l'Estat, l’ha instal·lat plaques solars a tres parròquies i a un col·legi major; mentre que lva enviar aquest agost a les parròquies, temples i convents la indicació d’incorporar energia solar.