Presó per als tres detinguts per l’homicidi de Terrassa

Els tres detinguts pel crim comès a Terrassa dissabte passat han ingressat a la presó aquest dimarts després de passar a disposició judicial. Segons ha transcendit, els imputats s’enfronten a càrrecs d’homicidi dolós.Els fets van tenir lloc dissabte passat, poc abans de les 23.30 hores, a les portes d’un bar de la carretera de Montcada, entre el carrer del Duero i el del Miño, i, segons les primeres informacions, van venir precedits d’una discussió a l’interior de l’establiment, possiblement originada per la pugna per una taula.La batussa es va traslladar al carrer. Els agressors van fer ús de ganivets en l’atac. La víctima va quedar estesa en el terra, ensangonada. Els atacants van fugir a peu però agents de la Policia Municipal van detenir tres sospitosos poc després, en el mateix sector del polígon industrial de Can Palet.Els investigadors tenen en compte la hipòtesi que els presumptes homicides pertanyen a una banda llatina.Els tres detinguts han estat traslladats aquest dimarts al matí des de la comissaria dels Mossos d’Esquadra al Palau de Justícia de Terrassa, d’on han sortit a primera hora de la tarda cap a la presó. El cas el tramita el jutjat d’instrucció número 2 de Terrassa.