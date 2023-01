Arrenca la campanya de portes obertes i preinscripció per al curs 2023-2024 a educació infantil, primària i secundària

15/02 a les 15.30 h. Biblioteca Central de Terrassa (pg. de Les Lletres, 1)

21/02 a les 10 h. Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157)

24/02 a les 10 h. Centre Cívic Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1)

La preinscripció, al març

A partir de l’els centres d’educació infantil, primària i secundària de la ciutat organitzende cara a laper al curs vinent. Les característiques i dates de les visites les fixa cada centre al seu criteri, complint en tot cas els condicionants marcats per la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu, les famílies interessades s’han d’adreçar al centre que vulguin conèixer.L’Ajuntament de Terrassa, a través dels Serveis d’Educació, dona suport a escoles i instituts en la difusió de les jornades i centralitza tota la informació al web municipal. També ha ofert formació als centres de cara a l’organització de les portes obertes: fins ara, una dotzena d’escoles han assistit a un taller dedicat a proporcionar eines de comunicació i gestió relacional, útils per a la preparació i organització de les jornades. Almenys sis escoles i instituts més faran en els propers dies aquesta formació.La tinenta d’alcalde de Cicles de la Vida i regidora d’Educació,ha destacat la importància de les portes obertes com a aparador dels centres davant les famílies, però ha recordat que també es poden conèixer escoles i instituts gràcies als vídeos i pàgines web: «Les famílies no sempre poden anar a totes les jornades de portes obertes, però des de casa també es pot saber molt sobre una escola o institut. Per això animaria les famílies a investigar i remenar al web municipal, que no es quedin amb una sola idea. Amb els vídeos i els webs poden descobrir centres molt interessants a prop de casa». Aquesta pàgina recull, a més del calendari de portes obertes presencials,agrupats per zones escolars, amb enllaços als vídeos i webs de cada escola o institut. A la mateixa pàgina, les famílies també poden fer la consulta de centres que els pertoquensegons el domicili.Durant el mes de febrer, l’Ajuntament oferirà a la ciutadania, amb el següent calendari:. L’Ajuntament de Terrassa està pendent de la publicació de la resolució de la Generalitat de Catalunya que determinarà els criteris de baremació i marcarà la resta del calendari fins a l’adjudicació definitiva de places i de la matrícula.Mentrestant, les famílies interessades poden consultar a aquesta pàgina , on trobaran tota la informació sobre els centres educatius de la ciutat i les zones escolars, a més de la documentació necessària, els actuals criteris de baremació, preguntes freqüents i altres continguts. En funció de les novetats que pugui suposar la resolució de la Generalitat, aquests continguts s’actualitzaran degudament, si s’escau.