«Totxanes solidàries» per recaptar fons per la nova seu d'AVAN

Una de les totxanes solidàries, amb un preu simbòlic de 10 euros, feta pels usuaris del centre AVAN Foto: Nebridi Aróztegui

El 2024 entrarà en funcionament la nova nau

Una totxana equival a deu euros, un preu simbòlic que, sumant i sumant, vol aconseguir els fons suficients per a la construcció i habilitació d'una nova llar per la Fundació Associació Vallès Amics de la Neurologia (AVAN). La fundació, que enguany farà 30 anys que està activa a la ciutat, ha engegat la campanya de micromecenatge "Totxana solidària", que estarà activa fins a l'entrada en funcionament del nou local, a la nau Pont Aurell i Armengol (carrer Sant Francesc 71).Es tracta de petits clauers amb totxanes d'argila fetes pels mateixos usuaris del centre. "Són les totxanes que simbòlicament ens fan falta per acabar de construir el local", ha explicat. AVAN atén aproximadament unsque pateixen malalties neurològiques (tals com alzhèimer, Parkinson o esclerosi múltiple) i pretenen quea més de poder donar més atenció a infants, joves i famílies d'aquests pacients. "A Sabadell vam tenir un cas similar, ens vam traslladar en una nova seu al centre de 1.500 m2, i vam comprovar que el nombre de pacients que ateníem es va triplicar", ha afegitCada petita totxana compta amb un, que, un cop escanejat, permetrà entrar a la pàgina web d'AVAN i veure. Comptarà amb un vídeo de l'exterior i l'interior de la nau, i es podrà veure el procés des dels primers treballs fins a la finalització d'aquests.que implementaran pròximament, a més dels esdeveniments on la fundació participi. A més d'adquirir la totxana, també es pot fer la donació a través delLa presentació de la campanya ha estat el primer acte que la fundació organitza pels 30 anys, en un 2023 on volen que l'aniversari sigui molt present. La data oficial és el 17 juny. Al principi es va fundar amb 27 famílies, i ara ja compta ambLes obres de la nova nau van engegar-se el 2022 amb la rehabilitació de l'espai, amb la coberta, l'estructura, la façana i l'interior, gràcies a la subvenció de 500 mil euros de la Generalitat i la Diputació.delimitant els espais i les instal·lacions. La intenció és que, que ocuparà 1.500 m2 i dues plantes. Lade la nau per part de l'Ajuntament, que abans acollia l'antiga fàbrica tèxtil Pont Aurell i Armengol de Terrassa, serà apta per un període deEl pressupost total per a la rehabilitació, construcció, equipament i posada en marxa del nou centre és deA través dels sopars solidaris, com el celebrat el passat octubre a l'Hotel Don Cándido, els concerts i els esdeveniments organitzats per captar fons aquest 2022,. L'Ajuntament ha reafirmat el seu compromís amb el centre neurològic. "No ens cansarem d'acompanyar-los en la seva tasca, amb un component humà molt important de tracte amb les persones, a més de l'ajuda farmacèutica", ha mencionat Mònica Polo, regidora de Salut.