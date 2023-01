Un centenar de persones es manifesten a Terrassa al crit de «No al Quart Cinturó»

Jovent Republicà també s'ha unit a la concentració de rebuig Foto: Marina Torras

per decidir uns pressupostos, però no és el model de mobilitat que el Vallès vol. Estem parlant d'", ha declarat, representant de l'i membre de la Junta de lLes paraules han ressonat en la concentració de rebuig al Quart Cinturó, aprovat finalment per ERC en les negociacions amb el PSC pels pressupostos de la Generalitat. han acudit a lad'aquest dijous davant de l'Ajuntament de Terrassa, així com també estava convocada a Sabadell i a Granollers . A Terrassa, un cor de gent ha exclamatamb la idea deper davant de les carreteres i el transport privat. A més, Querol defensa que el Quart Cinturó és una infraestructura caduca i que no s'esperaven la decisió final del govern d'acceptar-la. "", ha afegit la representant ecologista.Pel que fa a laa Terrassa, que els defensors de la infraestructura argumenten que s'aconseguiria amb la Ronda Nord , La Paparola es posiciona en contra: "No és així. Estudis científics ho demostren:", ha finalitzat Querol.Fa pocs dies, La Paparola va penjar tres pancartes de rebuig al Quart Cinturó al llarg de la B-40 en diferents punts de la ciutat, acusant el, de "negacionistes climàtics" i de clamar la revolució verda per després aprovar infraestructures que atempten contra el medi ambient. Després de la concentració d'aquest dijous,i ha declarat que al llarg dels dies es duran a terme més reivindicacions al Vallès.