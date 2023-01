Talls de trànsit per La Mitja Marató de Terrassa

Dispositiu Policial específic

Amb motiu de la celebració aquest diumenge, 29 de gener, de la 23a Mitja Marató Ciutat de Terrassa i la, l'Ajuntament de Terrassa ha disposat diverses, que s'aplicaran al llarg del matí,i fins a la finalització dels actes o bé fins al pas del darrer corredor per cada punt.La Mitja Marató sortirà a les, i la Cursa Santi Centelles, amb un, ho farà 15 minuts després (10.15 h).Totes dues proves sortiran i arribaran al mateix punt, en concret ala l'alçada del carrer de Vallhonrat la sortida, i del carrer del Doctor Cabanes l'arribada., zona reservada al muntatge de les infraestructures de la prova i l'escalfament dels corredors. Aquest tall de trànsit inclou també els carrers transversals d'aquest tram. No es permetrà la circulació per la rambla d'Ègara, en el tram que va des del Doré fins al Portal de Sant Roc, fins que la prova finalitzi i es retirin els elements de la cursa, al voltant de les 14 h. A partir de les 9.45h ja es tallarà la baixada de la Rambla i a les 9.55h tot el circuit per garantir la seguretat dels corredors.Com a norma general, es tallaran al trànsit totalment o en algun dels seus sentits totes les vies per on transiti la prova al pas dels corredors des del pas de la bandera vermella de la Policia Municipal fins que arribi el vehicle policial de tancament de la prova. Els carrers transversals a l'itinerari també podran patir restriccions de trànsit com a mesura de seguretat perquè els vehicles no arribin a l'alçada dels atletes.D’altra banda,, anant-se modificant segon el pas de les dues proves i quedant totalment obert al voltant de les 11 h, quan finalitzi la cursa Santi Centelles.La Policia Municipal ha preparat un dispositiu policial format per unaque controlaran, amb la col·laboració de, el desenvolupament de la cursa des de la capçalera fins a la cua. Els agents realitzaran les tasques de regulació del trànsit i garantint la seguretat de tots els participants. Els voluntaris col·laboraran en la realització dels talls amb tanques dels accessos menors, amb l’ajut d’agents que els assistiran conforme es vagi desenvolupant la carrera.Des del cos de seguretat municipal es recomana a la ciutadania que,per evitar circular dins el perímetre que marquen les grans avingudes: Béjar, Ronda de Ponent, Avinguda del Vallès i Carretera de Montcada. Es recomana també que aquelles persones que s’hagin de desplaçar a punts extrems de la ciutat, nord – sud – est – oest utilitzin com alternativa la B-40, especialment els que es desplacin des de la Zona Esportiva, Ctra. De Rellinars, Abat Marcet i Francesc Macià.Plànol Itineraris alternatius:https://www.terrassa.cat/documents/12006/58578110/Itineraris_alternatius_2023.pdf/424ba94f-0210-4e88-8bcb-e0db2087c956Es preveuenDurant aquest temps, el punt central del transport en bus urbà serà l'Estació d'autobusos del Doré.Pel que fa a les línies 1-2-3-6-7 i H dels autobusos urbans, aquestes no podran circular pel passeig del Vint-i-dos de Juliol. Les línies de la 1 a la 6 no circularan per la Rambla d'Ègara ni per cap altre carrer o avinguda del centre. Els autobusos d'aquestes línies circularan per carretera de Castellar, avinguda de Jacquard, carrer de Ramón i Cajal, Avinguda de Barcelona, carretera de Montcada i/o carretera de Rubí, segons la línia.La Línia H circularà per l’avinguda de Santa Eulàlia. Les línies 8 i 9 circularan entre la plaça de l'Aigua i la del Doré, i a l'inrevés. El tram Rambla d'Ègara - Josep Tarradellas - Abat Marcet serà impracticable durant la cursa. Finalment la L-5 durant tota la cursa, únicament connectarà Can Trias/Roc Blanc amb Rambla d'Ègara/Doré, fent el recorregut senyalitzat al plànol com a “llançadora nova”.Plànol Itineraris autobusos:https://www.terrassa.cat/documents/12006/58578110/BUS_Mitja_terrassa_2023.pdf/bafac0c6-bebb-46e7-8a03-ea76f096f2d3Podeu trobar tots els plànols amb el recorregut de la Mitja Marató, les afectacions de trànsit i les línies dels autobusos urbans afectats durant el matí de diumenge al webwww.terrassa.cat/transitDe 8 a 14.30h la parada de taxis de l’estació de la Rambla es desplaçarà al carrer dela Columel·la. S’anul·laran les parades de: CAP Rambla, Rambla de Francesc Maciài Nacions Unides.