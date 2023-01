El Ple Municipal aprova l’elecció de El Mustapha Ben El Fassi com a pròxim Síndic Municipal de Greuges

Tancament del procés de participació

El Ple de l’Ajuntament de Terrassa, reunit aquest matí en sessió ordinària, ha acordat escollir El Mustapha Ben El Fassi Mezouar com a Síndic Municipal de Greuges de Terrassa. La proposta de resolució presentada per l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, en què proposavaper a aquest càrrec ha estat aprovada per unanimitat de tots els partits polítics que conformen el Consistori.Segons el reglament de la, aquesta proposta de resolució requeria una majoria de 3/5 dels membres del Ple, és a dirLa proposta de l’alcalde, elaborada després d’escoltar la Junta de Portaveus, es basava en el projecte presentat pel candidat, en el seu perfil, en la seva experiència laboral, acadèmica i associativa en la defensa i promoció dels drets humans i en el fet que va ser el candidat que més suports va obtenir en el procés de participació ciutadana desenvolupat durant el 2022.L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha manifestat, durant la seva intervenció al Ple, que “la Sindicatura és una peça molt important per una democràcia avançada i és una garantia clau pels drets i deures dels ciutadans i les ciutadanes”.En aquest sentit, l’alcalde, abans de donar l’enhorabona a El Mustapha Ben El Fassi, a qui ha assegurat que "té el suport unànime de tots els partits polítics del consistori: estarem al seu costat i col·laborarem en tot allò que puguem per reforçar la nostra democràcia i garantir els drets a tots i totes les terrassenques", ha volgut donar les gràcies a l’actual síndica,, "pels seus anys de feina, de dedicació i de servei, de portes obertes i de defensa aferrissada d'un tema tan cabdal com són els drets humans. Ens ha ajudat a ser una ciutat millor i ha estat una figura clau a l'hora de modernitzar la Sindicatura, de fer-la més accessible, donar-la a conèixer i fer pedagogia a través de nombroses xerrades, conferències i presentacions arreu de la ciutat".L’acord del Ple, a més de validar la proposta de l’alcalde, el faculta perquè nomeni formalment El Mustapha Ben El Fassi com a Síndic Municipal de Greuges. Així doncs, l’alcalde nomenarà Ben El Fassi síndic en els propers dies mitjançant un decret, en què s’especificarà la data d'inici en el càrrec, que serà ella dedicació i el règim de retribucions.El procés de participació ciutadana encarat a l’elecció de la persona que ha d’ocupar la Sindicatura Municipal de Greuges va arrencar al mes de juliol de 2022. Al setembre es va constituir la Comissió Ciutadana de Seguiment del procés. La memòria de valoració es publicarà properament a la plataforma Participa Terrassa (https://participa.terrassa.cat). Després d’una fase inicial de presentació de candidatures, en què es van presentar vuit persones, i una segona fase de difusió per donar-les a conèixer, el passat 15 de desembre va tenir lloc la jornada de recollida de suports, que es va fer de manera presencial en diferents equipaments municipals a tots els districtes de la ciutat. El Mustapha Ben El Fassi va obtenir en aquesta jornada el suport de 1.220 del total de 3.324 paperetes dipositades a les urnes, el que representa un 36,70% del total.