Queda menys d'un mes per Carnestoltes, l'esperada festivitat reina de la disbauxa. Aquest any torna a ser al febrer, en comptes de a l'estiu, recuperant la normalitat habitual. Serà del, comptarà amb unesde dissabte 18, i unesel diumenge 19 de febrer. En total, a lai a, recuperant el nombre d'escoles que habitualment hi participaven.El XLVI Carnestoltes està ple de novetats. La, organitzadora de la festa, ha explicat que el dijous gras comptarà amb unala lesdel grup, gratuït i pensat per a infants, en substitució de l'habitual festa al Parc de Sant Jordi. El concert serà després d'unadels Gegants Bojos de Terrassa acompanyant els Emissaris del Carnestoltes, que començarà a les 17.30 hores i recorrerà des del Vapor Ventalló fins al Recinte Firal.Lasortirà dissabte a lesi farà el mateix recorregut que l'any passat, fins arribar al carrer Major. Les claus de la ciutat s'entregaran a les 19 hores a l'Ajuntament, on. Elserà a partir de les-amb un preu de 5 euros- al Recinte Firal, on s'entregaran elsi es gaudirà de l'actuació del. Lainiciarà diumenge a lesdes de la Rambla d'Ègara i fins Portal Nou, on després a la Plaça Nova es durà a terme una festa infantil.Dilluns 20 i dimarts 21 serà lade 18 a 20 hores a l'atri de l'Ajuntament, el dimarts a partir de les 20 h es farà el. El22 de febrer, es farà la, a les 20h des del Raval de Montserrat fins Parc de Vallparadís, després l'al mateix parc, amb espectacle teatral i de foc, i per últim, latotalment gratuïta.La guanyadora del cartell del XLVI Carnestoltes és, de nom artístic. És una il·lustradora que fa dos anys que viu a Terrassa i és la primera vegada que es presenta al. "Volia representar l'essència del Carnesoltes:", explica la Sandra. El lema és Deixa't anar. "Durant Carnestoltes pots ser tu mateix i despullar-te de les vergonyes i les pors", continua l'artista. El concurs va comptar amb 64 obres presentades i uns 1870 vots.La comparsa guanyadora del concurs de Carnestoltes de l'any passat, l', ha decidit fer un pas més endavant enguany i formar un "partit erectoral", anomenat(pedete) que es. El partit ha llegit un comunicat aquest dijous on ha aclarit que "No tenim rival" i que el mateix 18 de febrer l'alcalde els farà entrega de la vara de comandament de la ciutat., el representant no-binari del partit, i es presentarà el dissabte després de la Rua.