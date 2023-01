A presó quatre membres d'un grup que es dedicava a l'emmagatzematge i distribució de cocaïna des de Terrassa

Elshan detingut a Terrassad'entre 27 i 42 anys que integraven un grup que es dedicava aLes detencions es van produir el 20 de gener. S'acusa els arrestats de delictes contra la salut pública, pertinença a grup criminal, tinença il·lícita d'armes i robatori amb intimidació amb armes de foc. La investigació es va iniciar a finals de de desembre del 2022, quan els mossos van tenir coneixement d'un robatori a dues persones realitzat amb intimidació i mitjançant armes de foc al barri de la Bordeta de Sants-Montjuïc de Barcelona.després de passar a disposició judicial.Els presumptes lladres es van fer passar per policies i van sostreure els diners en efectiu, a es de les claus dels vehicles d'una de les víctimes. Amb tota la informació obtinguda, durant les darreres setmanes els investigadors van identificar i localitzar els presumptes autors dels fets a més d'engegar un dispositiu de seguiments i vigilàncies. Així, el 20 de gener al matí, els agents van fer dues entrades i perquisicions a dos immobles de Terrassa.Allà van detenir els dos presumptes autors del robatori comès a Barcelona i van intervenir dues armes de foc curtes i diversos cartutxos. A més, van trobar unamb tot el material químic preparat per tractar la droga i tallar-la, així com la pròpia substància ien una plantació interna intensiva. També es va intervenir el vehicle que es va utilitzar presumptament en el robatori de finals de l'any passat, així com peces de roba utilitzada pels autors el dia dels fets.Fruit d'aquesta investigació, els investigadors van fer dues entrades més el mateix 20 de gener a la tarda en dos immobles més, també a Terrassa. En total, els mossos van detenir dues persones més, a banda de trobar cocaïna de gran puresa, una premsa per fer blocs d'un quilo de la droga, diners en efectiu i diversos cartutxos d'armes.Els investigadors van concloure que el grup tenia rols diferenciats, arcats clarament per un. La resta de membres treballaven per a ell als diferents domicilis on guardaven la droga, la tallaven i manipulaven per a la seva distribució.