Viu la història dels 40 anys del cos de Bombers amb l'MNACTEC

L'helicòpter provenia de l'aeroport de Sabadell i portava 15 anys inactiu Foto: Marina Torras

L'helicòpter es podrà visitar per dins Foto: Marina Torras

Els documents escrits de Terrassa i el cos de Bombers Foto: Marina Torras

Ràcord barcelona, inventat el 1917 per un sabadellenc Foto: Marina Torras

Mirar cap als reptes del futur del cos

A lesd'aquest dijous ja es podrà visitar all'exposició itinerant, que commemora el 40è aniversari de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya. Com a homenatge, l'exposició compta amb objectes utilitzats pel cos de Bombers al llarg de 40 anys d'història, per tal que els terrassencs puguin veure l'evolució.Un dels objectes estrella és l'helicòpter model Bölkow BO 105, adquirit per la Generalitat l'any 1982 i el primer helicòpter utilitzat a Catalunya i l'Estat Espanyol en l'extinció d'incendis. La ciutadania podrà visitar-lo per dins, un aparell amb la darrera tecnologia de l'època que es va desenvolupar a(Alemanya) i que permet fer girs 360 graus. És, ja que abans estava a l'aeroport de Sabadell. El futur de l'helicòpter és un misteri: no se sap si el museu el conservarà, o, per contra, el retornarà al cos.La mostra també compta amb el, relíquies del cos, a més de la, amb capacitat de 500 litres d'aigua. Estan exposats elsque han tingut els Bombers i diversos documents escrits, materials fotogràfics i vídeos on s'explica la història del cos i aquells moments més destacats."Un dels elements més rellevants és el. Abans, cada població tenia el seu, fet que impossibilitava que els bombers poguessin ajudar en incendis de gran magnitud en altres poblacions", ha explicat. És invent del 1917 d'un sabadellenc, Teodoro Sanmartí, que consistia en una peça metàl·lica per acoblar mànegues que permetia ajustar-se a totes les mides de mànegues i sortides d'aigua.Una de les prioritats del MNACTEC és mostraren aquestes quatre dècades. "Abans no hi havia mòbils, i podíem trigar fins a 12 o 13 hores en adonar-nos del que havia passat i enviar ajuda, si algú s'havia perdut. Ara, amb l'opció d'enviar ubicació és un moment i amb cinc minuts ja sabem on és", constataL'exposició també vol, a banda de repassar el passat. Per això, al llarg de la visita hi haurà un plafó que indicarà el futur Parc de Bombers que es construirà a Terrassa , previst per l'any vinent i amb una inversió de 6 milions d'euros.