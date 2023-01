Laura Orihuela, la jove escriptora de Terrassa que demana ajuda per poder publicar el seu primer llibre

Tot va començar sent un Treball de Final de Grau mentre estudiava la carrera de Periodisme, i ha acabat convertint-se en el seu primer llibre:. Ara, després d'especialitzar-se en estudis de gènere i sexualitat, vol publicar-lo. "Volia escriure un conte no només per, sinó per. Volia sortir-me de la norma", expressa la jove escriptora terrassencade 23 anys, que ha escrit el primer conte per infants que parla obertament de la bisexualitat.Així, el conte vol ser una eina pedagògica per ajudar els petits a entendre la sevaa través de la Blau, la nena protagonista que sent "papallones a la panxa" després d'estar amb l'Aran, un amic seu, i la Vinyet, una amiga que fa a l'escola.La Laura, però, s'ha trobat amb un fort mur a l'hora de publicar el conte:, i la jove terrassenca està convençuda que té a veure amb la temàtica del llibre i el fet que algunes editorials siguin "més clàssiques". Finalment, una editorial ha acceptat publicar el llibre, però demanaper a cobrir els costos del procés. Com que la Laura per si mateixa no pot assumir el cost, ha decidit crear una campanya a través de les xarxes i la plataforma catalana de crowdfunding Verkami. Hi ha, però, un obstacle: si no aconsegueix els diners en, la plataforma retornarà totes les aportacions a aquelles persones que hagin donat. El Verkami està actiu des de fa sis dies i, per ara ha aconseguit uns 800 euros, un, marcat en 2000 euros. La Laura ofereix certes recompenses amb cada donació, des de l'entrega del llibre un cop publicat amb una donació de 16 euros, fins a l'entrega de tres contes signats, tres punts de llibre il·lustrats, una totebag il·lustrada i una versió en digital del conte amb una donació de 65 euros.ha ajudat que en poc temps hagii més gent s'hagi ofert a ajudar econòmicament. A més, una altra editorial també s'ha ofert a publicar-li el llibre, tot i que també li demana un cost elevat.