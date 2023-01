Què fer aquest cap de setmana a Terrassa: 28 i 29 de gener

Si t'agrada la cultura...LaFACT Cultural

La Mitja Marató

Cap de setmana flamenc

O bé...diumenge d'espectacle al Teatre Alegria

La nostra ciutat és plena d'ofertes culturals, esportives, familiars i de tota mena per entretenir petits i grans. Sempre hi ha coses a fer a Terrassa -algunes més originals que d'altres- però, si no saps què fer aquest cap de setmana, t'oferim unes quantes idees que segur que t'animaran. Els límits els poses tu!És un molt bon cap de setmana per gaudir de LaFACT Cultural , ja que ofereix màgia i música ben diversa. Dissabte, tant petits com grans podran gaudir de l'espectacle del-corre, aviam si encara queden entrades!- en dues sessions, a les 18 i a les 21 hores. Per si no n'hi ha prou, diumenge també tens ració de La FACT Cultural amb el concert dea les 18 hores, ideal per ballar en família.Una de les principals atraccions d'aquest diumenge és, sens dubte, La Mitja Marató de Terrassa, que celebrarà la 23ena edició amb un cartell de luxe internacional . Entre els aspirants a la victòria destaquen els atletes kenyans Peter Kariuki Wanjiru i Edwin Kipruto Tuitoek, i el marroquí Jouad El Bisis, segon a l’edició de l’any passat.La sortida i arribada de la cursa de 21 quilòmetres serà eli començarà a les. Tant si hi participes com si no, és una molt bona activitat de diumenge, que reuneix cada any milers de terrassencs per gaudir de l'esport.Elorganitza un seguit d'activitats per aquest cap de setmana a la seva seu (Avinguda ďÀngel Sallent, 23). Dissabte a les 11 hores hi haurà un vermut flamenco, a les 20.30 h una vetllada de varietat musical "Las noches de Ramoni" amb els cantants Ramoni, Encarna Imperio i Antonio Alba, a més d'altres artistes fora de cartell.Diumenge, a partir de les 12.30 hores, es realitzarà la matinal flamenca amb la cantaora Lidia Mora, la balladora Isabel Marsol acompanyades de la guitarra de Victor Rossel "russelito". Després, hi haurà un dinar de germanor.Una altra opció per passar el diumenge en família és gaudir de l'espectaclede la companyia LaBú Teatre, ala les. Amb aquest espectacle, el teatre estrena temporada de Terrassa Arts Escèniques 2023.L'espectacle Bianco gira al voltant del lema "Tot està il·luminat per la llum del passat" i tracta sobre com acceptem els canvis a la nostra vida i com aquests la modifiquen. És un espectacle molt poètic i visual.