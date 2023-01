L’Assemblea Ecologista de Terrassa - La Paparola protesta contra la reactivació del Quart Cinturó

Ens trobem en mig de les negociacions dels pressupostos entre el PSC i ERC, que sembla que ha obert una possible finestra de debat per tal que Esquerra s'obri a contemplar l'execució del Quart Cinturó , que connectaria Sabadell i Terrassa amb l'anomenadaLes associacions ecologistes, però, no hi estan d'acord. Es el cas de l’, que ha penjat tres pancartes en contra de la infraestructura en tres punts de laque recorren el municipi.A les pancartes s'hi pot llegir "El territori no és moneda de canvi", mateix lema que la CUP va fer servir el passat dimarts, defensant el benestar del Vallès i que no pot ser que "una aliança suposadament d’esquerres es signi en asfalt". Les pancartes van dirigides també al PSC i Ballart, titllant-los de "Negacionistes climàtics"., especialment en el context d'emergència climàtica actual, que tant l'alcalde com el partit socialista afirmen."Si s’arriba a un acord de pressupostos que impliqui projectes com el, és obvi que només suposarà apretar l’accelerador de la degradació ambiental que patim al nostre territori i allunyar-nos encara més d’una sortida ecosocial a les múltiples crisis que ens afecten", lamenten. Per això,i per una transició ecosocial de base molt més propera" i sumar-se així a la seva causa.