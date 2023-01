Com funciona la tarifació social?

Més famílies amb menys recursos beneficiades

No és el primer cop que les famílies de l'Escola Municipal de Música (EMM) i el Conservatori de Terrassa es queixen de l'aplicació de la tarifació social, que divideix en nou trams la renda familiar en funció dels membres de la unitat familiar i estableix així les quotes que cada tram ha de pagar.Ara, l'APA de l'EMM i les famílies que han vist augmentat el seu rebut mensual han volgut anar un pas més enllà i han acudit a la Síndica de Greuges de Terrassa , que al seu torn ha mantingut una reunió amba més d'obrir un debat durant l'Audiència Pública de l'alcalde. Aplicant lai pel que fa a una família de quatre persones, la renda familiar que pertocaria al tram 1 seria de 16.732,23 €, en comparació amb la del tram 9, que seria de 83.661,17 €. Així, s'establiria que el tram 1 hauria d'abonar una quantitat de 19,93€ pel que fa al curs bàsic 1 i 2 de l'EMM per a infants i joves (a partir de 7 anys), mentre que el tram 9 hauria d'abonar una quantitat de 199,28 € pel mateix curs. Aquest sistema, que ja s'aplicava a les escoles bressol, s'aplica també a l'Escola Municipal d'Art i Disseny. L'EMM, però, critica que els nous preus s'han aplicat en aquest mateix curs, quan les famílies ja havien fet la preinscripció sense saber què pagarien. Novament,. "La música sempre ha estat un luxe, però això és massa. Ja pago 200 euros al mes perquè el meu fill estudiï música a l'EMM, i l'any vinent la meva filla ja passarà al curs bàsic, per la qual cosa hauria de pagar 200 més per ella.", es lamenta lamare que duu els seus dos fills a l'Escola Municipal de Música."Moltes famílies estan en la mateixa situació, pensant que hauran d'esborrar els seus fills de l'escola. D'altres, ja s'han esborrat", explicadavant la queixa que ai que la tarifació social només compta amb sis trams, sent la renda màxima apta per calcular la quota en una unitat familiar de quatre membres de 36.502 €. Amb la tarifació social a Terrassa, les famílies pertanyents al tram 7 han tingut un augment delrespecte l'any passat, el tram 8 d’uni el tram 9 d’unDavant les al·legacions de l'APA i les famílies, Ciurana reivindica que el percentatge de, mentre que-o s'han quedat igual- per pertànyer del tram 1 al 6. Desglossant, un 36,04% han vist com la seva quota baixava (pertanyen del tram 1 al 5) i un 14,82% s'han quedat igual amb el rebut (pertanyen al tram 6)."Ens agradaria tenir més finançament, però és el que tenim.", ha expressat Ciurana, que argumenta que més famílies sense alts recursos sortiran bonificades d'aquest nou sistema, i per tant, més alumnes podran estudiar música.Tot i així, la regidora -en la mateixa línia que l'alcalde de Terrassa durant l'Audiència Pública- s'ha compromès aen cas que fos necessari, i tenir així les noves quotes abans del març, mes de la preinscripció. La presidenta de l'APA afirma que no vol una simple rebaixa d'aquestes, sinó que vol que s'equiparin amb Sabadell, perquè "", referint-se al(Escola de Música i Conservatori Professional CEM Terrassa).