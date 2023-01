Bandes sonores de Disney, Mag Lari i Dàmaris Gelabert a LaFACT Cultural de Terrassa

Mag Lari Foto: LaFACT Cultural

No faltaran ofertes ade Terrassa per aquest cap de setmana. Divendres ja comença amb les millors bandes sonores de Disney sobre l'escenari:, sota la direcció de Marc Timón, interpretarà grans temes de les pel·lícules Frozen, El Rei Lleó, Aladdin, La Sirenita, La Bella i la Bèstia o Coco.El mestre especialista en bandes sonores, Marc Timón, serà l’encarregat de dirigir aquestconcert tan especial que comptarà amb els cantants Judith Tobella, soprano principal a Disney. In Concert, Nerea Rodríguez, la soprano escollida per interpretar el primer himne de Princeses Disney, Manu Pilas, la veu tenor del ‘Bella Ciao’ de la Casa de Papel, i el baríton Germán de la Riva. Un concert amb les millors cançons de Disney que van directes al cor, per a totes les generacions que han crescut amb els personatges més entranyables de la gran pantalla.Dissabte no deixarà de sorprendre a petits i grans amb una nit plena de màgia: ja queden les últimes entrades per veure aquest dissabte al. Després de gairebé 30 anys repartint màgia pertot arreu, l’il·lusionisme del Mag Lari segueix fascinant; el proper dissabte 28 de gener el públic podrà gaudir de l’espectacle Una nit amb el Mag Lari.Aquesta és la tercer espectacle de Lari a LaFACT Cultural, l’hem pogut veure a Splenda (2012), La Dolce Vita (2017 i 2020) i Una nit amb el Mag Lari (2019 i 2022). Aquest darrer espectacle torna de nou després d’exhaurir les entrades en totes les seves funcions. Un espectacle 100x100 Mag Lari, amb la irona, l’humor i la sorpresa de sempre. No hi faltaran les aparicions i desaparicions ni la participació del públic.Per últim -però no menys important- diumenge s'omplirà de música de nou ambEl concert combina les seves cançons més conegudes amb nous temes d’estils diversos i coreografies per ballar en família. Mou el cos es podrà veure en una sola funció aquest diumenge 29 de gener a les 18h.‘La música i el cos no es poden separar’, aquest és el lema d’aquest concert de la DàmarisGelabert i la seva banda, que proposa a les famílies no parar de moure’s seguint el ritme i les coreografies de diversos estils: funk, disco, salsa, country, polca, celta, jazz... Un repertori basat en les seves cançons més populars i d’altres de noves en un format de luxe.Mou el cos compta amb la incorporació de dos joves cantants, el Julen i la Laia (filla de laDàmaris) i la participació de la Clara Martínez com a coreògrafa i ballarina de claqué en alguns dels temes.