«No volem que per culpa d'aquests discursos l'extrema dreta entri al govern»

Cap proposta aprovada

Aquest dimarts s'ha celebrat el Ple Extraordinari de Seguretat, convocat pel PSC Terrassa per tal de tractar la percepció d'inseguretat dels ciutadans i mirar deal municipi. El ple s'ha dut a terme un dia després que el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, visités Terrassa per assistir a una Junta Local de Seguretat i aportar les dades més actualitzades, que asseguraven que Terrassa era la cinquena ciutat més segura de Catalunya i que es trobava un 21% per sota de la mitjana catalana pel que fa a fets delictius., ja que el PSC assegurava que els primers trimestres del 2022, els delictes havien augmentat un 18% respecte al mateix període de l'any passat, segons dades que havien recollit del Ministeri de l'Interior."Ens trobem desinformats en molts aspectes", ha destacat, alcaldable socialista, fent referència a la falta de memòries policials disponibles per a consultar, ja que la més recent és del 2018.ha al·legat que els partits de l'oposició han emprat la seguretat com a base per fer "" amb finalitat electoralista. Així, ha remarcat que “No s’ha de jugar amb foc, perquè”, afirmació que ha rebut el suport d'ERC. "No donem ales a l'alarmisme", ha continuat, alcaldable d'Esquerra Republicana.Tot i el conjunt de propostes presentades per tots els grups, no s'ha aprovat cap. Ciutadans havia presentat tres propostes: augmentar els recursos per a la Policia Local, convertir els espais insegurs en segurs i crear una oficina d'atenció als afectats per les ocupacions.havia redactat unaDestacaven l’habilitació, al hall de l’Ajuntament, d’un punt d’atenció policial on es puguin presentar denúncies i la implantació d’un servei de whatsapp on les entitats veïnals puguin fer arribar l’ajuntament les queixes i preocupacions de la ciutadania “cosa que ja fan altres ajuntaments com Girona”, tal i com ha esmentatalcaldable de Junts. Patricia Reche (Tot per Terrassa) , regidora de Protecció Civil, Seguretat i Via Pública, ha assegurat que estan treballant en la millora dels recursos per als cossos policials, així com la, més personal per atendre trucades a les centraletes iPel que fa a les ocupacions, la regidora ha afirmat que treballen constantment per sancionar els grans tenidors i fer costat als afectats. També ha advertit que, que no succeeix als carrers i on l'Ajuntament pot ajudar mitjançant la prevenció.