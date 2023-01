Ciutadans i PSC Terrassa demanen una reunió urgent amb el president del CST per retre comptes

Les regidores i alcaldables de Ciutadans (CS) i el PSC respectivament, han dut a terme una roda de premsa conjunta per a. Ambdós grups municipals han demanat una reunió urgent amb August Sàenz, president del CST , per retre comptes de la situació a la nostra ciutat.“Ciutadans i PSC ens hem unit per demanar a l’alcalde de Terrassa que convoqui de manera immediata al President del CST i als portaveus polítics de l’Ajuntament per a, quines solucions plantegen davant les, quina és la”, ha declarat Martínez, qui ha afegit que és “sorprenent que el President del CST no hagi tingut la deferència de reunir-se encara amb els portaveus dels grups polítics municipals per fer balanç de la seva gestió”.Per altra banda, Candela ha fet èmfasi en la “que a 31 de desembre del 2021 va acumular unel que situa el CST com la quarta entitat del sector públic administratiu de la Generalitat de Catalunya amb el període mig de pagament més elevat, uns 200 dies”. En aquest mateix sentit, Candela ha explicat que “i l’activitat del CST s’ha incrementat en relació a 2021 en un 8.1% per les intervencions quirúrgiques, un 1% per visites presencials, un 5.1% per proves complementàries i el sumatori de l’activitat presencial en un 9,8%”.Aquesta roda de premsa s’ha produït després que el passat dissabte 14 de gener la ciutat de Terrassa visqués una de les mobilitzacions més multitudinàries que es recorden, amb la participació de, que van demanar una sanitat pública i de qualitat. Les principals reivindicacions que es van reclamar en aquesta marxa van ser la solució alDavant una situació que ambdós partits qualifiquen d’“” han fet públic que en elpresentaran una proposta de resolució amb la finalitat de revertir una situació que afecta greument als veïns de Terrassa.