Més d'un miler de pacients es beneficiaran de les donacions al Banc de Sang de Terrassa

La darrera edició de la, organitzada pel Banc de Sang i Teixits, ha acabat amb èxit: s'han aconseguiten una setmana. Pel que fa a Terrassa, el Banc de Sang i Teixits de l'Hospital Universitari Mútua Terrassa ha celebrat les donacions rebudes: en total, unsDesglossant, l'entitat a Terrassa ha comunicat que 479 persones s'han apropat a la campanya,i 39 plasma, 60 persones han vingut a donar, però per algun motiu no han pogut (oferiments), 33 persones han fet la seva primera donació (nous donants) i 33 persones s'han inscrit al Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO).Tot i celebrar les donacions,Té les seves portes obertes de dilluns a divendres de 9h a 20h i dissabtes de 9h a 14:30, i es pot reservar cita al web donarsang.gencat.cat/mutuaterrassa.Cada donació pot salvar fins a 3 vides, una per cada component sanguini en què es fracciona la sang (glòbuls vermells, plasma i plaquetes) i cada dia calen 1000 donacions a Catalunya per cobrir les necessitats dels hospitals.