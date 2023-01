La petita gran empremta de Terrassa als Premis Gaudí 2022

Montse Sanfeliu i Carolina Atxukarro recullen molt ben acompanyades el #PremiGaudí per a LOS RENGLONES TORCIDOS DE DIOS i agraeixen la feinada de tot l'equip de maquillatge i perruqueria ✨#PremisGaudí pic.twitter.com/qtGVZEY1eA — Acadèmia del Cinema Català – Premis Gaudí (@academiacinecat) January 22, 2023

Montse Sanfeliu i Carolina Atxukarro recullen molt ben acompanyades el #PremiGaudí per a LOS RENGLONES TORCIDOS DE DIOS i agraeixen la feinada de tot l'equip de maquillatge i perruqueria ✨#PremisGaudí pic.twitter.com/qtGVZEY1eA — Acadèmia del Cinema Català – Premis Gaudí (@academiacinecat) January 22, 2023

Miki Núñez i Lildami als #PremisGaudí



📸 ACC @/wht.hrs @/lander_larranaga pic.twitter.com/jnpDp0YiBr — CFO MIKI NÚÑEZ (@cfomikinunez) January 23, 2023

Terrassa deixa marcada la seva empremta un cop més a la nit del cinema català. La trajectòria de renom de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) sempre ha aconseguit que la nostra ciutat es guanyi una bona posició com a referent cinematogràfica, i enguany ho ha tornat a fer alsí, que han celebrat la darrera gala la passada nit.La pel·lícula guanyadora de laha estat(Carla Simón), que va comptar amb dos terrassencs al seu equip de rodatge: en, graduat a l’Escac, que es va especialitzar en producció, i, graduada a la Universitat de Vic en Comunicació Audiovisual. El film també es va endur els globus d'or per Millor Direcció, Millor Guió original, Millor Direcció de producció i el Premi del Públic.A més,en diferents categories, de les quals. La pel·lícula(Oriol Paulo), rodada a Terrassa, s'ha endut: aper a Montse Sanfeliu i Carolina Atxukarro; iper a Alberto Valcárcel. L'adaptació cinematogràfica de la novel·la homònima de Torcuato Luca de Tena (1979)La pel·lícula també comptava inicialment amb les nominacions a Millor Direcció Artística, Millor So, Millors Efectes Visuals, Millor Guió Adaptat, Millor Actor Secundari i Millor Protagonista Femenina.El film(Javier Ruiz Caldera i Alberto de Toro), rodada també ali en el qual surt l', havia rebut les nominacions a Millors Efectes Visuals i Millor maquillatge i perruqueria, peròLa presència de Terrassa a la gala, però, no va acabar aquí. Els músics egarencsvan ser els encarregats d'entregar les estatuetes d'or a l'escenari.