La fira d’orientació Terrassa Tria Futur serà totalment presencial

La Mostra repeteix format

L’orientació, clau del futur

L’Ajuntament de Terrassa organitzarà aquest mes de març una nova edició deel projecte que cada any aplega una. Enguany la fira d’orientació tindrà lloc els diesali serà completamentL’edició anterior va incloure algunes xerrades i activitats en línia, i les dues primeres van ser totalment virtuals.Igual que en, la fira aplegarà centres de formació postobligatòria de tota mena (FP, universitats, idiomes, etc) i empreses de la ciutat. A diferència de l’edició anterior, organitzada en una àrea dedicada a centres i una altra a empreses, enguany l’espai del Recinte Firal s’estructurarà en tres espais principals on s’aplegaran centres educatius i empreses d’un mateix sector o cadena de valor.Finalment, també hi seran presents a la fira diferents serveis de l’Ajuntament, altres institucions i entitats relacionades amb la formació. Els diferents serveis municipals implicats en l’organització de la fira estan treballant actualment en el programa d’activitats.Encara que enguany no es faran activitats virtuals, el lloc web www.triafutur.terrassa.cat continua funcionant com a repositori de continguts permanent, recopilant nombroses xerrades i vídeos informatius de les edicions anteriors, que constitueixen un extens banc d’informació per a les persones de totes les edats que volen formar-se.La Mostra d’ensenyament, que s’adreça específicament a centres de secundària i entitats, tornarà a desenvolupar-se en tres espais diferents arran la bona acollida del nou format, que té per objectiu facilitar els desplaçaments des dels centres participants.seran els mateixos de l’any passat: Centre Cívic Alcalde Morera (Districte 3), Centre Cívic Francesc Macià (Districte 6) i Casal Cívic Francisca Redondo (Districte 4).Properament, el Servei de Joventut informarà els instituts sobre el sistema d’inscripció a les sessions. A la darrera edició, la mostra va aplegar més d’un miler d’estudiants de 22 centres de secundària i entitats.Terrassa Tria Futur és fruit del treball conjunt de diversos serveis municipals, amb la col·laboració de nombrosos centres de formació, empreses i entitats. El projecte compta també amb aportacions materials i econòmiques de la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea, a través del programa EULEP.L'orientació acadèmica i professional té per objectiu ajudar les persones a trobar quin és l'itinerari que més s'ajusta al seu perfil, ja sigui al final de l’educació obligatòria o durant la vida adulta. Una bona orientació és fonamental per ajudar a construir un projecte de vida, però també per millorar l’ocupabilitat i, consegüentment, per impulsar l’economia. En aquest sentit, Terrassa Tria Futur ha esdevingut el projecte més emblemàtic de l’estratègia Terrassa Orienta, que coordina el treball de tots els serveis municipals que ofereixen orientació amb la col·laboració dels agents socioeconòmics de la ciutat, entitats, centres de formació i el món empresarial.