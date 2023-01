Activat el protocol per fred a Terrassa

Protocol d’actuació en situació de fred intens

Gent Gran, sobretot majors de 75 anys.

Persones amb circumstàncies socials d’aïllament, solitud, pobresa, etc.

Persones amb discapacitats i/o amb limitacions de mobilitat o autocura.

Persones amb malalties cròniques, especialment les cardiorespiratòries, vasculars, hepàtiques, etc, o que prenen medicacions especials.

Nadons.

Mobilitat i cura de la xarxa viària

Coordinació de l’episodi de fred

L’Ajuntament de Terrassa té a punt els dispositius necessaris per a donar resposta a les necessitats que es puguin derivar de les baixes temperatures previstes per als propers dies. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) ha emès avui un avís de risc per fred davant la possibilitat de temperatures mínimes extremes a les comarques del Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, el Litoral i Prelitoral nord i central i a les comarques de Conca de Barberà i Alt Camp.Davant la previsió, malgrat que de moment no s’ha activat cap pla d’emergències, l’Ajuntament de Terrassa ha revisat i posat a punt els dispositius a desplegar i els diferents serveis municipals implicats estan previnguts i preparats per a intervenir. En aquest sentit, des del passat dimarts, l’Ajuntament té activat el protocol d'actuació en situacions de fred intens, coordinat entre els Serveis Socials municipals i Creu Roja, juntament amb Policia Municipal.A més, segons les previsions meteorològiques, el dissabte 21 la temperatura baixarà fins als 0°C a alguns barris de la ciutat entre les 6 i les 9 h i entre les 21 i les 24 h. Diumenge i dilluns la temperatura davallarà encara més, podent baixar sota zero a tota la ciutat durant totes les hores nocturnes. Els valors amb què es mourà el termòmetre seran d’entre els 0° i els 2°C, amb possibilitats altes de gelades, com a mínim, fins al dimarts 24 de gener.L’Ajuntament ha posat en marxa aquesta setmana el protocol d’actuació en situació de fred intens, que s’activa quan la temperatura baixa per sota de 0oC. Aquest protocol implica tres serveis municipals: Protecció Civil, Policia Municipal i Serveis Socials. Així, s’han posat en marxa mesures de prevenció i atenció a persones fràgils o vulnerables, destacant com a grups de risc:Les persones incloses en aquests grups de risc que visquin en condicions habitacionals precàries són especialment vulnerables i es preveu el seu allotjament d’emergència en situacions de fred extrem.El protocol implica que els Serveis Socials municipals, alertats de la situació de risc pel Protecció Civil, elaborin llistes de persones vulnerables a partir de l’aplicatiu informàtic que aquest servei actualitza permanentment a partir del seu contacte amb les persones usuàries. Aquestes dades es combinen amb el cens de persones en situació d’infrahabitatge que gestionen la Policia Municipal i Creu Roja. La Policia Municipal, el Servei d’Atenció Immediata i Creu Roja visiten aquestes persones per a comprovar les necessitats a cobrir (acollida, allotjament, alimentació, etc.) i quan cal es demana l’activació dels llits d’emergència del servei d’allotjament d’urgència i acollida nocturna L’Andana.Mentre duri el dispositiu, la Policia Municipal visita diàriament les persones en situació d’infrahabitatge, trasllada a l’Andana les persones que ho necessitin i porta mantes i menjar calent a les persones que rebutgin el trasllat.El Servei d’Espais Verds compta amb una reserva de 40 tones de sal per a distribuir per la ciutat per desfer el gel en cas de necessitat. S’han establert 13 punts de distribució de sal a les principals cruïlles de la ciutat i espais estratègics de les urbanitzacions, els quals es troben a disposició de la ciutadania perquè puguin garantir les bones condicions a voreres o accessos dels seus garatges. Aquests punts es troben als següents espais:• Urbanització Pinetons Guitard (Els Caus)• Can Palet de Vista Alegre• Les Martines (via d'accés a la confluència amb la carretera de Martorell)• Urbanització El Molinot (C-58)• Rotonda ctra. Olesa amb ctra. de Martorell• Plaça del Doré• Rambla d'Ègara amb carrer de la Rasa• Confluència av. Tarradellas amb av. Abat Marcet• Rotonda av. Béjar amb ctra. Matadepera• Rotonda ctra Matadepera amb av. Abat Marcet• Plaça de la Dona• Rotonda ctra. Castellar al PI Can Petit• Cruïlla ctra. Montcada amb ctra. RubíEl plànol d'ubicació dels dipòsits es pot consultar al següent enllaç: https://www.terrassa.cat/documents/12006/47941/Planol_contenidors_sal_201712.pdf/25b4cd7f-6cf6-43cf-8b4b-305c9a84df2fPer tal de reforçar les actuacions de neteja viària en cas de necessitat, des de desembre de 2021 Terrassa compta també amb una nova pala llevaneus hidràulica i un dipòsit de sal per poder retirar la neu dels carrers de la ciutat. La pala llevaneus és desmuntable i es pot acoblar al vehicle 4x4 de l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF). D'altra banda, el dipòsit de sal, que té una capacitat de 200 a 310 litres, també pot adaptar-se al mateix vehicle, permetent una major cobertura de tots els carrers, per a minimitzar els efectes de les glaçades.Per la seva banda, el servei de Protecció Civil centralitzarà tota la informació sobre el desplegament dels diferents dispositius, de cara a la coordinació interna dels serveis municipals, la informació a la ciutadania, la presa de decisions en cas de problemes sobrevinguts i l’activació, si s’escau, dels plans municipals d’emergència.L’Ajuntament de Terrassa recorda a la ciutadania els consells a seguir quan es donen temperatures molt baixes. Els podeu consultar a http://www.terrassa.cat/ca/com-actuar-en-cas-d-onada-de-fred. Qualsevol novetat important relativa a l’episodi de fred s’informarà a través del web municipal, televisió i ràdio municipal i xarxes socials.