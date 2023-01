26 plaques fotovoltaiques d’autoconsum compartit en un edifici de lloguer social del barri de Ca n’Anglada

L’Ajuntament de Terrassa segueix impulsant laen els edificis municipals. Als més de 2.000 mòduls repartits en una vintena d'immobles corporatius, culturals, socials, educatius, etc, se suma ara, propietat de la Societat Municipal de l’Habitatge.Es tracta del bloc de pisos de la plaça de, 8-12, on s’hi han instal·lat. Aquests mòduls tindran una potència d’uns 10kWp, que generaran un total de 19.325 kWh d’energia l’any.El cost de les obres és deun pressupost que s’inclou dinsha atorgat a l’Ajuntament, en el marc del Programa sectorial d’actuacions per afrontar l’emergència climàtica.La quantia restant de l’ajut es destinarà a instal·lar durant els propers mesos nous mòduls fotovoltaics en un edifici municipal, que encara està per concretar.Pel regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat i Energia,amb aquesta actuació es tracta d’ampliar les accions «, ampliant la xarxa d’instal·lacions fotovoltaiques per produir energia renovable». Actualment,tenen 671kWp i generen 985.245 kWh.la qual cosa permetria reduir les emissions de CO2 en 150 tones.Aquesta tasca es va iniciar en el marc del programai, ara també, es desenvolupa dins el, que és el document estratègic que conté les accions a realitzar per assolir els objectius que la Unió Europea contempla pel 2030 de reduir en un 55% de les emissions de CO2.