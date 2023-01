Hereus del Beat estrena nou disc: «No fem ni bona ni mala merda, fem La Nostra Merda»

"En el rap en anglès es diu que fas "bona merda". Nosaltres no fem ni bona ni mala merda, simplement és La Nostra Merda", esmenta en, de nom artístic, un dels integrants del grup emergent de rap en català, amb arrels terrassenques. Arran d'aquesta reflexió, la banda va escollircom a títol del seu àlbum més recent, quea totes les plataformes i també amb una Terrassa.La banda es va originar arran de l'amistat d'en, de nom artístic, i en Vaxx, fins que més tard va unir-sede sobrenomi el productor, del grup també terrassencels representa. Es consideren, literalment, "hereus del beat", fills del ritme de rap noranter que tan escoltaven de petits i que conté l'essència de les cançons que produeixen, amb referències com el raper d'Estats Units. Amb un punt reivindicatiu de la seva llengua mare, una bona dosi d'autoestima i crítica social: ", tot i que és probablement el gènere menys comercial", afirma Eluss MC.El nou àlbum comptarà amb vuit temes, tres dels quals ja han sortit a la llum:En primícia, Hereus del Beat ens revela que dos dels hits que encara no han sortit guarden un lloc especial al seu cor:, perquè els transporten als orígens de la banda i alhora defineixen el seu ADN actual. Unes arrels que no han perdut mai, tot i viure un episodi devastador que Fresko defineix com. A finals del 2021, la banda va patir un robatori al seu estudi de gravació , que va comportar que perdessin material de so, targetes, altaveus, microfonia, cables i l'ordinador on es trobava l'àlbum en el qual portaven treballant els darrers mesos.El robatori els va desmoralitzar, però van aprofitar per reinventar-se i tornar més forts. Arran delque van dur a terme a La Rasa 64, de Terrassa, van aconseguir recaptar els fons suficients per substituir tot el material. Ara bé, el disc, el van refer completament. "", constata Fresko. Un àlbum que compta amb diverses col·laboracions, entre elles amb, raper de terrassa, així com, amb qui van col·laborar en Diga-li al Dj.