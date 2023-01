Dues «mares de dia» de Terrassa han comptat amb expedient sancionador obert

Les inspeccions han resultat en expedients sancionadors

Dos centres de Terrassa que funcionen com a espais de criança o “mares de dia”, sense serhan estat objecte d'unper part de l'Ajuntament. Així ho ha comunicat el mateix consistori a la Síndica de Greuges i a la Generalitat, i va confirmar-ho dimecres laen una comissió informativa. Un dels establiments es situa ali funcionaria com a espai de criança, mentre que l'altre, del, funcionaria com aLa polèmica va esclatar el passat octubre, quan es va saber que el Departament d'Educació havia demanat el tancament d’un dels establiments per "irregularitats molt greus", que comptava amb més de 30 infants de 0 a 3 anys a càrrec i operava, a més, com un punt de recollida i entrega de paqueteria. Dies després, les escoles-bressol privades van fer un acte públic per exigir mesures contra aquests centres, que no compten amb una normativa que les reguli, i van presentar, com a, que uns deu centres de Terrassa operaven amb aquestes característiques.La Síndica de Terrassa, Isabel Marquès, va obrir un greuge per estudiar la situació, tot i que va plantejar-se traslladar-lo a la, ja que altres municipis es trobaven amb el mateix "descontrol" i així ho assegurava l'Associació Catalana de Llars d'Infants.tot i queA Terrassa, prop d'un centenar d'infants opten per educar-se en altres centres, sense ser llars d'infants, tot i que, al no comptar amb un cens, es poden barrejar les mares de dia pròpiament dites i els espais de criança -alguns d'ells "irregulars", com en el cas de l'inspeccionat per la Generalitat, amb 30 infants a càrrec-. El model d'educació de les mares de dia és un model que cada vegada més famílies de la ciutat defensen per ser "més personalitzat" i insisteixen en la idea queArran de l'episodi i davant la responsabilitat de l'Ajuntament d'encarregar-se d'inspeccionar i tancar, en cas que fos necessari, els centres que no complissin amb els mínims requerits de sanitat i seguretat per als infants, l'administració municipal va crear unintegrat per tècnics d’Educació, Llicències d’Activitats i Protecció de la Salut, per realitzar les inspeccions.Després d'aquestes, l'equip ha conclòs amb l'obertura dels expedients sancionadors a dos centres:. Ambdós han presentat al·legacions.i que, per tant, podran continuar actuant com a mare de dia, mentre queLa Torre va posar-se en contacte amb ambdós en el moment en què va esclatar la polèmica, i, tot i que un d'ells, el del carrer de Miquel Vives, va demostrar-se que funcionava també com a punt d'entrega i recollida de paqueteria.