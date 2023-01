Els nominats i nominades a la Gala de l'Esport 2022 de Terrassa

Mencions especials

Menció al periodisme esportiu per a Fanny Sallés

Menció especial a la trajectòria per a Jaume Leiva

Menció especial a la dedicació per a Nico Villar

Menció especial a la solidaritat per a Educa Box de Boxa

Menció especial a la gesta esportiva per a Oriol Antolí

Menció especial a la integració per a l’equip inclusiu de Waterpolo del Club Natació Terrassa

Elacollirà el proper, a partir de les 18.45 h, la celebració de. Un certamen coorganitzat perque vol retre homenatge a l’esport terrassenc i als i les esportistes de la ciutat.Com en l’edició anterior, quan la gala es va modernitzar canviant el seu model per guanyaragilitat, a més dels ja tradicionals guardons als mèrits i assoliments esportius aconseguits durant l’any per part dels i les finalistes, enguany també es reconeixeran les trajectòries esportives a més llarg termini.procedents de diferents àmbits del món de l’esport, estarà format per: Marta Armengol, Montse Bellver, Josep Cadalso, Meritxell Celades, Marta Cusidó, Xavi Dobón, Sergi Estapé, Àngels Fàbregues, Jordi Guillem, Joan Gutiérrez, Anna Maiques, Maria Olmo, Eva Ramón, Francesc Salvatella, Bernat Serrán.Un jurat que avaluarà els mèrits dels diferents candidats i candidates i votarà les opcions que consideri més valorables atorgant premis en un total demillor esportista, millor entrenador/a; millor equip; millor esdeveniment; millor esportista màster; millor esportista promesa i premi a l’esport escolar.Els nominats i nominades d’aquest any en les set categories són:Martín Molina – BoxaClara Ycart – HockeySarai Gascón – NatacióPaula Leitón – WaterpoloÁlvaro Granados – WaterpoloOliver Ballabriga – FutbolXero Gasol – HockeyRamón Sala – HockeyCP San Cristóbal – FutbolAtlètic Terrassa Hockey Club – HockeyEF Bonaire – FutbolMundial Femení de Hockey – Comitè OrganitzadorCopa de la Reina de Waterpolo – Club Natació TerrassaEuro Hockey Ranking Cup – Club EgaraRubén Viciana i Eva Moya – Ball EsportiuAinhoa Delgado i Àlex Marín – TaekwondoDámaris Sosa – HalterofíliaAleix Bou – Patinatge ArtísticDaniela Quinzada – WaterpoloDavinia Ángel – BàsquetEscola Mare de Déu del Carme –Promoció EsportivaEscola França – Promoció EsportivaEscola Joaquima de Vedruna -Promoció EsportivaL’organització del guardó també lliuraràque premien aspectes rellevants o trajectòries destacades. Unes mencions que la comissió organitzadora adapta en funció dels resultats, mèrits o trajectòries esportives.Aquest any, els premiats i premiades amb aquesta menció especial són:La Gala de l’Esport 2022 reunirà el món de l'esport terrassenc en un acte per premiar i reconèixer els èxits i mèrits esportius aconseguits pels i les esportistes terrassencs i terrassenques en competicions i esdeveniments esportius, així com per reconèixer les seves trajectòries. Enguany, en l’acte del proper 3 de març, que serài que comptarà amb unatambé s’espera comptar amb l’assistència de representants de la major part d'entitats esportives i clubs esportius de la ciutat, de l’alcalde i el regidor d'Esports, així com de portaveus dels Grups Municipals i membres de la Corporació Local.