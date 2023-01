Mor l'historiador Manuel Silva Romero, impulsor de Comissions Obreres a Terrassa

, originari de Nerva (Huelva, 1932) va morir el passat diumenge amb 90 anys a Terrassa, ciutat on va dedicar part de la seva vida.Primerament, va treballar a laa Huelva i posteriorment va emigrar a Suïssa. En tornar a Espanya, Silva va treballar alDedicant-se a aquest sector va obrir-li els ulls per entrar en contacte ambja que veia com els treballadors al ram del tèxtil creixien i les condicions laborals minvaven. Per la seva solidaritat, com un dels seus principals valors,lamenta profundament la pèrdua de Manuel Silva, que considera. Segons aquells que el coneixien, en Manuel eracontra les injustícies laborals i socials i va estar col·laborant amb el sindicat fins als últims dies de la seva vida."Que la terra et sigui lleu, estimat company!", han declarat de CCOO Catalunya. La cerimònia d'acomiadament es va dur a terme el passat dimarts al matí a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa.