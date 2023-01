Terrassa és la gran ciutat que més ha reduït la segregació escolar des del 2018

Èxit de la nova ràtio als centres públics i concertats

Aliances per reduir la segregació

identificaen els darrers 5 anys. Terrassa ha abandonat els primers llocs de la llista, tant amb el sistema de càlcul anterior com amb el sistema actual.Lava informar ahir la Comissió Informativa de l’àrea sobre els resultats de l’informe i es va mostrar molt satisfeta de la millora registrada que, va afirmar: «És el fruit d’un esforç de tota la ciutat, recollit a, i d’altres mesures com el sistema de reserva de places o les». Ciurana va recordar també que: «Ja a l’informe del març del 2022, Terrassa baixava a la vuitena posició a primària, i seguim millorant, cosa que ens demostra que anem pel bon camí i ens anima a seguir en aquesta línia».La ràtio de 20 alumnes a I3 és una mesura instaurada per laalsen aquest curs, però a Terrassa un acord de ciutat ha permès estendre la mesura també als concertats. Aquesta reducció evita el fenomen anomenat(un excés de places que afavoreix que determinats perfils de famílies triïn determinats centres, desequilibrant la composició social de les aules). A més, la mesura ha evitat el tancament d’una vintena de línies a la ciutat per la baixa natalitat, millora la qualitat de la docència i deixa marge per absorbir la matrícula viva.que s’anirà estenent progressivament a la resta de cursos,, excepte els centres amb més demanda que oferta que hagin estat expressament autoritzats, que poden arribar a 22.La reducció de ràtios ve a reforçarper a, que contempla que en cada grup escolar es reserven places per garantir un repartiment equitatiu d’aquest alumnat.Altres mesures contra la segregació desenvolupades els darrers anys han estat les Aliances Magnet, un programa dedicat a impulsar col·laboracions entre centres educatius i institucions d’excel·lència que generin atracció i aportin valor afegit al centre, redefinint el seu projecte educatiu. Després del cas d’èxit de l(2018), l’any passat es va concretar una nova, en aquest cas entre. A Terrassa, l’Ajuntament propicia aquestes aliances i ha replicat el model en projectes propis com ArtInfusions, entre l’Escola Auró i l’Escola Municipal d’Arti Disseny de Terrassa, o Infusió de Dansa, entre l’Escola França i LaFACT – Factoria Cultural de Terrassa.L’indicador emprat per mesurar la segregació ésqueInicialment, aquest índex es calculava a partir de l’alumnat d’origen estranger. A partir del curs 2021-2022, es compta a partir de l’alumnat que s’ha identificat com a(alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu) per la seva situació socioeconòmica o pel seu origen. Aaquest índex, és actualmentde manera que la ciutat se situa alde la llista. Amb l’indicador original (alumnat d’origen estranger),Els diferents estudis i informes sobre segregació indiquen que aquesta no hauria de superar l’índex de segregació urbana. És a dir, que la distribució de població de diferents orígens i perfils socioeconòmics en una escola o institut hauria de coincidir amb la població resident a l’entorn del centre.El primer informe del Síndic de Greuges sobre aquest tema, que situava Terrassa al capdamunt de la llista de ciutats amb major segregació, data del 2016. L’Ajuntament va encarregar a la Diputació de Barcelona un informe, presentat el 2018, que va constituir la diagnosi i el punt de partida de les mesures adoptades a la ciutat. El 2019, elva marcar l’inici de l’adopció de mesures en aquest sentit a escala de país.