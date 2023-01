Junts per Terrassa posa el focus de la campanya electoral en «recuperar l'ambició, bon govern i fer ciutat»

Pre-campanya

a les pròximes eleccions, ipresident executiu del partit terrassenc, han presentat aquest dimarts lesque seguiran durant la. Amb el lema, tal i com es va introduir en la presentació de la candidata a lael passat novembre, Lluís volcom a marc de la campanya.El partit seguirà"Terrassa és la tercera ciutat de Catalunya i ha de recuperar el lideratge. Pensar en gran", ha començat l'alcaldable. Així, ha remarcat que cal, com la, i calper tal que l'Ajuntament de Terrassa sigui un "motor econòmic per generar noves oportunitats que ens ajudin a fer front a la situació de crisi actual", pensant en les properes generacions.Pel que fa al bon govern,i que cal una visió estratègica i una gestió diària solvent del municipi. L'alcaldable ha posat com a exemple l'àrea de vianants i la), que havia de reduir la contaminació i dinamitzar el centre, però que també ha despertat el descontent dels comerciants i les retencions es mantenen.Seguint aquesta línia,i solucionar els problemes de, punts en els quals el partit s'ha centrat sovint. Així, també ha evidenciat la necessitat d'augmentar lai millorar les condicions de tots els terrassencs i terrassenques: "No s'ha de deixar ningú al marge".El partit també ha destacat la presentació de l'alcaldable a la Nova Jazz Cava, que va aplegar 300 persones, les reunions del grup municipal de cada setmana i el, que serveix com a taller d'operacions iDe la mateixa manera, el grup municipal ha informat quei per tant, s'han anat reunint periòdicament amb entitats, veïns, comerciants i polítics per escoltar les seves necessitats, traslladar-los les seves i anar creant la campanya.