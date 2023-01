Activar els serveis municipals perquè, en cas que necessari, iniciïn el més ràpidament possible les tasques que tinguin assignades.

Seguir atentament la informació meteorològica i de l’estat de la xarxa viària, així com els avisos que emeti el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).

Avisar i mantenir informada la població de la situació de risc per vent, donant a conèixer les mesures d’autoprotecció a prendre i fent seguiment especial d’aquella població que pugui considerar-se molt vulnerable (gent gran, amb necessitats mèdiques...).

Des de Mobilitat, es posarà informació als panells informatius de mobilitat i TMESA reforçant el missatge municipal d'evitar els desplaçaments innecessaris

Des de Medi Natural s’informarà a la població per tal que la població eviti visitar zones boscoses i l’Anella Verda.

Des d’Espais Verds es senyalitzaran els parcs municipals amb recomanacions de no visitar-los si fa vent.

Des d’Esports s’avisarà a les entitats esportives sobre el risc de vent i se’ls demanarà de no fer activitats a l'aire lliure en cas de produir-se.

Des de Comerç es farà seguiment del muntatge i desenvolupament del Mercadal de Martí l'Humà que se celebra els dimecres.

Des de Serveis Socials s’avisarà als esplais de la seva competència.

Preveure l’obertura d’albergs d’acollida si fos necessari.

Revisar l’estat dels grups electrògens

Fer el seguiment de les incidències que es puguin produir

Pre alerta per risc d’incendis forestals i previsió de fred intens

Augment de la vigilància

Restricció de determinades activitats susceptibles de provocar incendis forestals

Fer el seguiment de les incidències que es puguin produir

Seguiment dels avisos i informacions meteorològiques i d’altres serveis, com ara Agents Rurals

Preveure l’obertura d’albergs d’acollida si fos necessari.

L’alcalde de Terrassa,ha activat en alerta eldavant la previsió dedurant el dia d’avui a la ciutat, atenent els avisos enviats peli d'acord amb les previsions meteorològiques emeses pel, ambA més, la ciutat també posa encomunicat per lai activa elen previsió de la baixada de temperatures prevista per a finals d'aquesta setmana.Aquest matí, a les 11.30 h, després de l'activació en alerta del Pla d'Emergència Municipal, s'ha reunit el Comitè d’Emergència Municipal a la Sala de Govern de l’Ajuntament, presidit per l'alcalde. A la reunió, que ha comptat amb la, així com de personal tècnic dels diferents serveis municipals, s'ha exposat la situació i les mesures i recomanacions a la ciutadania davant la previsió per a les properes hores.L’activació del pla en fase d’Alerta per fortes ventades contempla, entre d’altres accions immediates, les mesures i recomanacions següents:A la reunió celebrada aquest matí, també s'ha fet repàs dels dispositius necessaris per a donar resposta a les necessitats que es puguin derivar de les baixes temperatures que es preveuen per a finals de setmana, un cop passi la previsió de fortes ratxes de vent. Des de l’Ajuntament s'ha revisat i posat a punt els dispositius a desplegar, com el protocol d'actuació en situacions de, coordinat entre els Serveis Socials municipals i Creu Roja, juntament amb Policia Municipal.Finalment, també s'ha valorat la situació al respecte dela la comarca, endes del passat 7 de gener per part de la Direcció General d'Agents Rurals, atenent a la situació meteorològica, amb les següents mesures:Consells d’autoprotecció en cas de fortes ventades: https://www.terrassa.cat/com-actuar-en-cas-de-fortes-ventades