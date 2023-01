L’Estadi Olímpic de Terrassa torna a obrir les portes al futbol

La tornada del primer equip delha generat una important expectació entre els seguidors del conjunt egarenc, que han respòs a les iniciatives promogudes des del club en una jornada plena d’al·licients. El club egarenc ha estata causa de les obres de remodelació fetes amb motiu de la celebració del Mundial femení de hockey l’estiu passat. Després,ha allargat el temps d’espera per aquesta tornada a casa.La jornada ha tingut com a punt principal la presentació dels equips de futbol base, futbol femení i futbol sala. Malgrat la pluja que s’ha registrat a Terrassa poc abans de l’acte, el programa previst s’ha realitzat sense problemes. I a l’inici del partit entre el primer equip delles graderies presentaven un magnífic aspecte amb prop de cinc mil espectadors.En el torn de parlaments, ela, ha manifestat la seva esperança que aquesta nova etapa que s’obre signifiqui un pas endavant per l’entitat terrassista. L’alcalde,ha significat la necessitat que existia de fer reformes a l’estadi i ha donat les gràcies al Terrassa per la col·laboració. “. Això ha estat un perjudici i cal agrair la seva paciència. Ens falta per fer el gol sud, però tenim el compromís d’afrontar les obres en els pròxims anys.”La jornada ha comptat amb la participació de diferents grups de cultura popular com