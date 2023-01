Els Minyons de Terrassa escullen Xavi Jurado com a cap de colla

Elshan escollit en assemblea aquest dissabte a la tarda un nou equip tècnic encapçalat per. La candidatura, que incorpora una vintena de persones, ha estat escollida per una gran majoria dels vots, ambEl nou cap de colla malva ha estat escollit amb un. “La Colla, els castells i els valors són els tres puntals en què es recolza aquest projecte per fer entrar els Minyons en una dinàmica de creixement i resultats”.A més d’escollir nova tècnica, la colla ha renovat la confiança en la junta directiva encapçalada perper tercer any, que incorpora diversos canvis respecte a l’any passat i amb un esperit continuista pel que fa als objectius.Maeso ha explicat que vol que aquesta temporada es fixa el propòsit deTambé ha afirmat que “aquesta ha de ser la darrera temporada a lai culminar el trasllat aal”.L’assemblea d’aquest dissabte també ha aprovat, com és habitual, les memòries de la Junta i la Tècnica sortints així com els comptes del 2022 i el pressupost per al 2023.Un cop celebrada l’assemblea, els Minyons s’encaren cap a la tornada als assajos que serà el divendres, de cara a preparar