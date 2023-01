Leitat crea un seient d'avió sostenible que arriba als 10G al test més exigent de xoc frontal

Després de 5 anys de treball, el, finançat per la Unió Europea iliderat per, juntament amb elha desenvolupat unsque incorporen materials i processos de fabricació basats en l'ús de fibres de carboni amb l'aplicació d'una resina sostenible, el disseny de la qual ha estat realitzat per(Integració de Tecnologia i Desenvolupament de producte) que ha comptat, a més, amb elper a la fabricació de motlles.Aquesta col·laboració ha permès la fabricació de dos prototips de seient, un dels quals ha obtingut uns resultats sorprenents a les primeres proves de resistència assolint elsEl projecte HAIRMATE també ha comptat amb la participació de la, mitjançant la realització i coordinació dels assajos, en col·laboració amb elEl prototip fabricat per realitzar el test no només ha resistit 10,68G i, sinó que a més l'estat del seient després del test era prou bo per poder realitzar un segon test de les mateixes característiques.El seient dissenyat en el marc del projecte HAIRMATE està format peramb un disseny especial creat per Leitat i FRAUNHOFER i produït mitjançant un procés de fabricació i sistema d'unió patentat per FRAUNHOFER. Es tracta d'un, diferenciant-se, de l'habitual estructura tubular basada en fibra de carboni amb unions de titani, el cost dels quals és més elevat.Actualment,i poder fer que aquest prototip arribi aviat als futurs vehicles dissenyats i fabricats a la Unió Europea per a terra, mar i aire.