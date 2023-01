El tercer sector de Terrassa constitueix una Taula d’Acció Social

Elde la ciutat s’agrupa. Aquest dimecres s’ha contituït launa entitat sense finalitat lucrativa, que té com a missió aglutinar, “amb el consens més ample possible”, les entitats del tercer sector social de Terrassa, amb l’objectiu dei en qualsevol situació de vulnerabilitat i de manera prioritària per a la seva inclusió social.La creació de la Taula s’ha promogut des del tercer sector local i és el resultat dei col·laboració de les entitats fundadores:(representant les seves sòcies,),; totes entitats que treballen en els diferents àmbits d’acció social a la ciutat.Segons expliquen els seus impulsors, la Taula d’Acció Social de Terrassa també treballarà pelbuscant la incidència en les polítiques socials “amb una voluntat propositiva i participativa”.“Des de l’experiència i expertesa de cadascuna de les entitats i de la valoració del potencial del treball conjunt, permanent, estable i coordinat, es posa de manifest la necessitat de la ciutat d’una organització que desenvolupi aquesta tasca fonamental, representant el tercer sector social per orientar les accions a una major efectivitat, transparència i responsabilitat”, ressalten en un comunicat.Els fundadors de la Taula consideren que la realització d’aquesta tasca és impossible sense la implicació de l’Ajuntament de Terrassa i constaten laa través d’una col·laboració estable i un diàleg permanent. Des de la Taula asseguren que l’Ajuntament s’ha compromès a oferir tot el suport necessari per fer-ho possible.